A atriz francesa Mylène Demongeot, que fez par romântico com estrelas como Alain Delon e David Niven nos anos 1960, morreu aos 87 anos, após uma carreira de sete décadas.

Demongeot faleceu num hospital de Paris, segundo anunciou a sua porta-voz de imprensa à France-Presse.

Muitas vezes comparada a Brigitte Bardot, Demongeot encontrou o seu lugar na era de ouro do cinema francês em filmes como " As Feiticeiras de Salem" (1957), dirigido por Raymond Rouleau, e " A Bela e os Gangsters" (1958), de Marc Allégret.

Sob a direção de Otto Preminger, protagonizou a adaptação para o grande ecrã do romance "Bom Dia, Tristeza" (1958), ao lado de Jean Seberg, David Niven e Deborah Kerr.

Com Alain Delon protagonizou "3 Raparigas Endiabradas", de Michel Boisrond (1959).

Filha de pai italiano e mãe ucraniana, Demongeot teve sucesso ao cruzar a fronteira e filmar na Itália, onde foi destaque no épico "O Gigante da Maratona" (1959).

Mas depressa voltou à França para outro sucesso de bilheteira: "Os Três Mosqueteiros" (1961), de Bernard Borderie.

Em 1968, casou-se com o realizador Marc Simenon, filho do escritor Georges Simenon, com quem passou a produzir filmes.

Mais recentemente, entrou nas populares comédias "Campistas", três filmes de 2006, 2010 e 2016.

Foi nomeada como atriz secundária para os prémios César (os "Óscares" franceses) pelos filmes "36 Anti-Corrupção", de Olivier Marchal (2004) e "O Jogo do Desejo", de Jacques Fieschi (2006).

Como Bardot, abraçou a causa animal no final da sua vida.

"Myléne Demongeot foi uma atriz comprometida, sensível, em especial com a defesa da causa animal e ecológica e o direito a morrer com dignidade", afirmou um comunicado da sua família.