É um apoio tão "diabólico" como icónico: Don Mancini, criador do "boneco diabólico" Chucky, deu as boas-vindas a M3GAN, descrita como a "killer doll para a geração TikTok", que confirmou nas bilheteiras ser o novo fenómeno do cinema de terror.

"Bem-vinda à cada de bonecos, M3GAN. Uma saudação à nova rapariga do bairro pela sua estreia nas bilheteiras. Mal posso esperar para te ver em ação e sei que Chucky sente o mesmo", escreveu nas redes sociais o criador de Chucky, que se tornou um dos maiores ícones do cinema de terror no final dos anos 1980.

No último fim de semana, "Avatar: O Caminho da Água" quase foi ofuscado nas bilheteiras dos EUA pelo 'thriller' de terror distribuído pela Universal Pictures e produzido pela Blumhouse (a mesma de "Foge", "O Telefone Negro", "O Homem Invisível" e a recente trilogia "Halloween") com James Wan (co-criador das sagas "Saw" e "Insidious" e criador de "The Conjuring", além de realizador de "Velocidade Furiosa 7" e dos filmes "Aquaman").

"M3GAN", cujo título significa "Model 3 Generative Android", impressinou com uma estreia de 30,4 milhões de dólares, muito acima dos 17 a 20 milhões das expectativas dos analistas.

Com estreia esta semana em Portugal e já com uma sequela em preparação, "M3GAN" conta a história de um assustador robô humanoide projetado como uma complexa inteligência artificial - mas evidentemente não muito bem - para ser o companheiro perfeito de uma jovem órfã.

A produção que custou apenas 12 milhões de dólares e foi filmada na Nova Zelândia em junho de 2021 é considerada o primeiro sucesso da geração TikTok, após um meme da dança de "M3GAN" ter gerado mais de 1,3 mil milhões de visualizações.

Aproveitando essa onda, a Universal lançou uma campanha de marketing com outros eventos, incluindo um grupo de dançarinas M3GAN na antestreia mundial de "It’s Nice to Have a Friend", de Taylor Swift, que também foi literalmente em digressão por outras paragens nos EUA, com aparições em programas de televisão, competições desportivas, estações de metro e até no topo do Empire State Building.

