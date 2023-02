Cate Blanchett mostrou-se contra o radicalismo da cultura do cancelamento e avisou que a sociedade está "destinada a repetir" os mesmos erros se a História for apagada, silenciada ou retocada em vez de ser conhecida e debatida.

A atriz está na corrida aos Óscares por "Tár", que tem recebido críticas de ser "anti-feminista" por causa do comportamento da personagem principal, uma pioneira maestrina de uma ilustre orquestra alemã acusada de abusos no auge da carreira.

Numa nova entrevista, a atriz defendeu que é importante continuar a estudar o trabalho de artistas e outras figuras históricas, mesmo que possa ser controverso ou "problemática" pelo olhar moderno.

"Se não se ler livros mais antigos que são um pouco ofensivos por causa do que eles dizem num contexto histórico, então nunca se irá lidar com as mentes da época [e] estamos destinados a repetir essas coisas", disse à Radio Times.

"Olhe-se para Picasso. Apenas podemos imaginar o que aconteceu dentro, fora e à volta do seu estúdio. Mas olha-se para Guernica e diz-se que é uma das maiores obras de arte de todos os tempos? Sim, é um fato. É importante ter um criticismo saudável", notou.

Segundo Blanchett, "Tár" usa tanto a cultura do cancelamento como o movimento #MeToo como pretextos para criar uma história sobre questões "existenciais".

TRAILER.