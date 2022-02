Esta iniciativa visa promover várias atividades artísticas e culturais, que passam por diversas disciplinas, de forma gratuita e conta com a Associação de Moradores da Bouça, a Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira – Previdência/Torres, a Associação Nun’Álvares de Campanhã e o Auditório do Grupo Musical de Miragaia, que acolhem a maioria dos eventos.

O programa para 2022 arranca em março e traz 59 récitas de 51 espetáculos diferentes, promovendo ainda oito oficinais desenvolvidas com as comunidades e dois projetos de continuidade.

São parceiros destes projetos a Sonoscopia, na Bouça, o Teatro do Frio, na Pasteleira, o Visões Úteis, em Campanhã, e a Confederação, em Miragaia.

A nona edição do Cultura em Expansão “pretende dar continuidade à abordagem estabelecida na edição anterior, marcada pelos diferentes projetos de cocriação artística que envolveram inúmeros participantes”, adiantou o município.

Nesse sentido, é destacado o projeto TAG, do Visões Úteis, que junta numa plataforma ‘online’ obras breves de música, escrita e imagem criadas pelas comunidades dos quatro territórios do Cultura em Expansão.

O programa para Campanhã inclui o concerto-documental de Telma Pereira, Carlos Garcia e Ariel Pinheiro “NinaNinar”, “com canções de embalar de diferentes nacionalidades recolhidas em Lisboa”, a que se junta agora um novo tema local, “O meu amor virá de comboio”, um espetáculo teatral em torno do universo dos caminhos de ferro, de Sónia Barbosa/Ritual de Domingo, e “TRIC – Tardes Regaladas nas Ilhas de Campanhã”, uma coprodução com a Trigamisto que quer “unir habitantes e visitantes de diferentes ilhas da freguesia em torno da narração oral”.

Para a Pasteleira, está prevista a continuidade do projeto “Oficina (In)Comum”, promovido pelo coletivo Ponto Parágrafo, que começou em 2021 e irá construir “estruturas físicas para apoio à promoção e realização dos espetáculos” naquele território.

A companhia madrilena La Gata Japonesa traz “Los Viajes de Bowa” ao bairro Pinheiro Torres, em parceria com o Trengo – Festival de Circo do Porto, promovido pela Erva Daninha.

Ainda na Pasteleira, será desenvolvido o “Baile dos Discos Amadeu”, um projeto de Ruca Bourbon em torno da coleção de discos de um morador do bairro, numa reinterpretação “na fronteira entre o baile típico, a videoarte, o tasco e a performance”.

Na Bouça, o foco é a música, com Ece Canli, Lea Tarragona e Marta Vuduvum, Joana Sá e Henrique Fernandes, Jérôme Noetinger e @c e ainda Will Guthrie, Mário Costa e Jorge Queijo, parcerias incentivadas pelo Grupo Operário do Ruído, um projeto que nasceu no âmbito do Cultura em Expansão de 2020.

Há também uma nova edição de “Obras Portuenses da Década de 20”, que ficará a cargo dos compositores Álvaro Salazar, Cândido Lima, Ângela Lopes e Isabel Soveral.

Já Miragaia recebe a mini-conferência “Para que serve a cultura?”, de José Maria Vieira Mendes e do Teatro Praga, “dirigida a crianças e jovens com o intuito de introduzir o pensamento, filosofia e ideia de questionamento, de uma forma lúdica e descomplexada”.

Rita Neves e Patrícia Couveiro levam àquele território o espetáculo “Corpo Suspenso”, que explora memórias da Guerra Colonial, e há ainda um cine-concerto em torno da obra de Karl Valentin “e os seus intérpretes cómicos”, interpretado por João Lima, Inês Meira e Manuel Brásio.

Para além da agenda dedicada a estes quatro territórios, será também desenvolvida uma programação satélite que apresentará uma adaptação da peça “Vizinhança Ferida”, da companhia argentina Matemurga, com participação local, em coprodução com o MEXE – Encontro Internacional de Arte e Comunidade.

Há ainda as estreias do projeto inédito “A Guilda do Bonfim”, em coprodução com a Lovers & Lollypops, e “Arquivo Zombie – o arquivo morto-vivo do Teatro de Ferro”.

A já habitual celebração do 25 de Abril volta a acontecer na Associação de Moradores da Bouça, este ano com Lena d’Água.