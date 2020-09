Na semana passada, em entrevista no "Jornal das 8", Cristina Ferreira prometeu e vai cumprir: na segunda-feira, a apresentadora vai juntar-se a Manuel Luís Goucha para fechar o programa na "na dupla que toda a gente conheceu”. “

Esta é a dupla. A dupla das manhãs, das noites... a dupla de sempre. Agora, dois anos depois, o encontro que não pode perder", frisa o canal no vídeo promocional à emissão. No vídeo, Manuel Luís Goucha confessa que está "um bocadinho apreensivo". "Estou doido para a abraçar", acrescenta.

Já Cristina Ferreira frisa estar "muito entusiasmada mas, ao mesmo tempo, um bocadinho aflita". "Vai ser tão emocionante. O nosso 'Você na TV' acaba ali. É a última vez", acrescenta a apresentadora.

A dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira estreou-se em 2004. Durante mais de uma década, o programa "Você na TV" foi líder de audiências das manhãs da televisão portuguesa, tendo sido batido por "O Programa da Cristina".

Mas lembra-se como tudo começou? A estreia do talk show arrancou apenas com Manuel Luís Goucha em estúdio porque (supostamente) Cristina Ferreira estava atrasada. Depois, a apresentadora chegou ao primeiro cenário do programa da TVI e apresentou-se aos portugueses.

Recorde aqui a estreia do "Você na TV".

Veja também alguns dos melhores momentos da dupla: