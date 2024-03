Através de Monsieur Bouchard, um pensionista numa residência para idosos que se prepara para a morte, vemos o que mudou no mundo - a tecnologia, o ativismo, o afastamento social, a arte e a criatividade.

"Testament", no original, revela um percurso inesperadamente inverso, onde a ternura e os valores antigos e universais se mantêm predominantes e essenciais para a sobrevivência humana.

"Parece que Estou a Mais" é o mais recente filme de Denys Arcand, o mestre do cinema canadiano do Quebec, com o seu olhar crítico e satírico sobre os males do mundo moderno, depois de títulos como "As Invasões Bárbaras" (Óscar de Melhor Filme Estrangeiro) e “Jesus de Montreal” e "O Declínio do Império Americano".

Abre a 44.ª edição do Fantasporto esta sexta-feira, 1 de março, às 21h00, no Batalha Centro de Cinema.

