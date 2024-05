As reações ao segundo ensaio de Portugal não tardaram depois dos 30 segundos da atuação com realização terem sido revelados pela organização.

Antes deste ensaio, Portugal figurava na 11,ª posição nas casas de apostas da primeira semifinal. Após a publicação de todos os ensaios, a canção lusa disparou entre os apostadores e encontra-se agora na nona posição, entre 15 países, com uma agregada chance de qualificação na casa dos 69%.

Entre fãs declarados do festival da Eurovisão e jornalistas especializados, o consenso é que iolanda cimentou as suas chances de apuramento para a Grande Final.

Veja o vídeo do ensaio:

Benjamin Hertlein, jornalista alemão especializado no festival, deixa essa realidade clara. "A produção é de grande qualidade: toda a arena permanece em escuridão e as indumentárias e elementos brancos em palco produzem um grande contraste. É uma atuação bastante bonita e consegue passar a mensagem da canção de forma perfeita. Não é de admirar que os apostadores se tenham entusiasmado", frisa em exclusivo ao SAPO Mag

William Lee Adams, jornalista da BBC e editor-chefe do maior site e canal de YouTube internacional dedicado à Eurovisão – wiwibloggs.com – reforça os elogios. "De todas as atuações que dão primazia à cultura nacional, Portugal é a mais trabalhada e refinada. iolanda presenteia-nos com algo muito português mas através da sua arte transforma-o em algo global. Isto é Portugal no seu melhor", sublinha.

créditos: EBU l Sarah Louise Bennett l Alma Bengtsson

Já Laura Ortiz Montero, conhecida YouTuber espanhola jornalista do seu canal El Euroté, define a atuação de Portugal em duas palavras: "A qualidade e elegância".

A primeira semifinal da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção terá lugar terça-feira, dia 7 de maio, na cidade sueca de Malmö. Portugal será o décimo quarto de quinze países a concurso. Apenas dez passam à Grande Final, sábado, dia 11 de maio. A decisão será 100% do público.

“Grito”, escrita por iolanda e produzida pela mesma e por Luar, representa as cores nacionais após ser a canção vencedora da 57.ª edição do Festival RTP da Canção. Recolheu a pontuação máxima do júri regional e foi segunda classificada no voto popular.