A terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha", que estreou no primeiro fim de semana de dezembro, tem dado que falar. No passado domingo, dia 15 de dezembro, Ljubomir Stanisic e a equipa do programa visitaram o restaurante O Histórico, na Marinha Grande.

"Ljubomir encontra um restaurante recente, completamente remodelado, no centro da cidade, que está à beira da ruína. O menu tem demasiados pratos, o que se reflete na demora do serviço, já que Leonel não consegue fazer pratos com muita rapidez", explica o canal.

Nas redes sociais, o episódio deu que falar e, em entrevista à NIT, o dono do estabelecimento, Leonel Carvalho, explica que teve de agir como Nicolas Cage, com quem é comparado habitualmente. "Estive sempre a agradecer, fui ator até ao fim. Quando comecei a ver as maquinações para aquilo tudo, disse que ia ser ator até ao fim", frisou.

No grupo de Facebook da Marinha Grande, os habitantes também criticaram o programa da TVI. "Durante a emissão do programa ‘Pesadelo na Cozinha’, e visto estarmos por perto, decidimos ir ao ‘Histórico’ beber café. Quero deixar aqui este testemunho em primeira mão que é de uma falta de ética, respeito e profissionalismo o que passa na televisão", frisam os clientes.

"Para venderem o peixe, têm de recorrer a mentiras e rebaixar alguém que luta todos os dias pelo seu sonho e que caiu no erro de pedir ajuda, pois devido à falta de publicidade não tinha grande clientela. Espero que o pessoal da Marinha Grande entenda e perceba que nem tudo o que nos fazem comer pelos olhos é a realidade e que o sonho do senhor Leonel se torne realidade", defendem os clientes na rede social.