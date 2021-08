Na emissão desta segunda-feira, dia 9 de agosto, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Susana Gonçalves, que ficou cega com apenas cinco anos.

"Susana Gonçalves é uma vencedora. Ficou cega aos cinco anos, teve os dias contados, mas contrariou a sentença de morte. Tornou-se desde cedo uma lutadora nata, nunca se deixou vencer por ser diferente", resumiu a produção de "Goucha".

Na conversa, a convidada agradeceu o convite a Manuel Luís Goucha, que ficou comovido com as palavras ,"Que importância tenho eu perante uma Susana?", questionou, emocionado, o apresentador do programa das tardes da estação de Queluz de Baixo.

Veja o vídeo: