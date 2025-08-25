O cantor espanhol vai estrear-se em Portugal.
Depois de viajar pelo mundo com a "Buenas Noches World Tour", Quevedo anunciou os últimos concertos da sua digressão. Esta segunda-feira, 25 de agosto, o cantor confirmou que vai apresentar o seu mais recente disco, "Buenas Noches", em Gondomar, Milão e Londres.
No dia 30 de novembro, o artista vai subir ap palco do Multiusos de Gondomar, sala com capacidade para cerca de sete mil pessoas. O concerto no distrito do Porto será o último da "Buenas Noches World Tour".
Os bilhetes para o concerto em Gondomar serão colocados à venda esta terça-feira, dia 26 de agosto, às 10h00.
