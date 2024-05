A famosa pala vai acolher "um espaço inovador que vai ser um dos pontos altos da nova Cidade do Rock: o ALL Experience". O novo espaço, dedicado ao projeto “Por Um Mundo Melhor”, vai ser um" epicentro de inspiração que representa o movimento ALL Experience, criado pelo Coletivo Jovens do Rock in Rio, do qual fazem parte Ana Carolina Jucá Moreira Dias, Ana Leonor Bento, Anna Luisa Marotti, Carlota de Noronha Vieira, Carolina Martins Rainho, Diogo Robledo, Ericson Pereira Macedo, Eva Rua, Gabriela Cunha, Helena Segura, Isabella Passalacqua, Joana Jorge, Larissa Maia, Mafalda Baptista, Margarida Graça, Maria Costa, Maria Domingues, Mariana Leitão, Nicole Ferreira, Patrícia Santos, Pedro Borges, Ricardo Pinheiro, Rita Pires, Steven Ferreira, Victoria de Almeida dos Passos e Vitória Montijo Medina.

O coletivo nasce da vontade da organização do festival e do Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) de dar voz aos jovens para manifestarem as mudanças que querem ver concretizadas e incentivá-los a dar o exemplo, com uma atitude proativa, ao assumir um compromisso consigo próprios e perante a sociedade. E o espaço ideal para isso é a pala do Parque Tejo, com todo o seu simbolismo.

"Este movimento, feito de jovens para jovens, materializa-se numa experiência imersiva e sensorial, localizada no ALL Experience na Cidade do Rock. Mais do que um espaço físico, o ALL Experience é um catalisador de mudança que pretende sensibilizar o público para a importância de uma cidadania ativa. Nesse sentido, os jovens envolvidos no movimento foram desafiados a refletir sobre os principais temas a serem trabalhados em sociedade, de acordo com a sua própria visão, e identificaram oito pilares fundamentais, considerados prioritários, que estarão representados no ALL Experience. Cada um desses pilares está associado a uma Organização Não Governamental (ONG) que trabalha o respetivo tema no seu dia a dia", explica a organização.

TEMAS E ORGANIZAÇÕES:

“All for Planet” (clima): Quercus

“All for Peace” (paz): AMI

“All for Respect” (respeito/migração): CPR

“All for Love” (pobreza/dignidade): Banco Alimentar

“All for Rights” (direitos humanos/igualdade): FENACERCI

“All for Education” (educação): SIC Esperança

“All for Dreams” (empreendedorismo/prosperidade): Dress for Success

“All for the Future” (consumo e produção sustentável): EntreAjuda/Banco de Bens Doados

Foi com base nesses oito pilares que o ALL Experience foi projectado e conta com várias atrações e dinâmicas, como espaços instagramáveis, a distribuição de pulseiras colecionáveis e uma ativação imersiva.

ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS

O ALL Experience vai ter uma zona lounge com backdrops com grafismos que representam os pilares e que permitem que os visitantes criem conteúdos atrativos para as suas redes sociais, para espalharem a mensagem do movimento de forma divertida e visualmente impactante.

PULSEIRAS COLECIONÁVEIS

O Coletivo Jovens do Rock in Rio desenhou uma coleção de pulseiras, com frases inspiradoras associadas a cada um dos oito pilares fundamentais do movimento, com o objetivo de incentivar o público a comprometer-se ativamente com esses temas e demonstrar, de forma leve e divertida, o seu apoio ao movimento ALL Experience. O público pode colecionar quantas pulseiras quiser, ao participar no quizz disponível na Landing Page do ALL Experience, onde, após responder a perguntas sobre os pilares, pode escolher a pulseira com a mensagem com a qual mais se identifica.

As pulseiras podem ser levantadas gratuitamente no espaço ALL Experience na Cidade do Rock ou numa das ONGs associadas ao movimento, com um custo simbólico de 1€, revertido integralmente para a ONG correspondente.

EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Um dos destaques do espaço é a Box ALL Experience, uma ativação imersiva que acontece dentro do ALL Experience que apresenta conteúdos audiovisuais que estimulam a reflexão e a conexão com os oito pilares fundamentais do movimento. A experiência na Box ALL Experience tem uma duração média de 3,5 minutos e abriga grupos de até 20 pessoas de cada vez. Esta experiência imersiva vai estar a funcionar das 13h00 às 22h00 e proporciona uma vivência coletiva e inspiradora. Todos os seus participantes recebem uma pulseira da coleção que simboliza o seu compromisso com um dos pilares do movimento.

“Pensámos muito no que colocar na Pala depois da passagem do Papa e, numa altura em que tanto se discute a evasão dos jovens talentos de Portugal para o mundo, achámos que seria uma ótima oportunidade de inverter a fala e deixar que fossem eles a dizer o que é importante para estas gerações. E foi bom ver como a proposta do festival de ser “ALL” e para “ALL” tem total afinidade com o mundo que eles desejam ter. O ALL Experience é mais do que uma atração de jovens para jovens, é um convite para assumirmos a responsabilidade pela construção do Mundo Melhor onde tanto queremos viver”, explica Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

"O All Experience está totalmente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) das Nações Unidas e constitui uma excelente forma de envolver e de dar voz aos jovens sobre o futuro que querem para as pessoas e o planeta. Por isso, o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) não hesitou em associar-se a esta iniciativa que permitirá também, através do quizz e de todos os conteúdos disponíveis online, que os participantes fiquem a saber mais sobre os ODSs, como podem contribuir para a sua implementação e ainda ajudar o trabalho notável de várias ONGs portuguesas", diz António Ferrari, Assessor de Comunicação das Nações Unidas.

COMO PARTICIPAR NO MOVIMENTO ALL EXPERIENCE?

O movimento ALL Experience não se limita à Cidade do Rock. Qualquer pessoa pode participar através de duas formas: na Landing Page do ALL Experience ou no espaço ALL Experience na Cidade do Rock.

Na Landing Page do ALL Experience o público pode:

Participar num quizz com perguntas relacionadas com os oito pilares e testar os conhecimentos sobre estes temas. Quem participa no quizz ga nha uma pulseira do pilar com o qual mais se identifica. A pulseira pode ser levantada de forma gratuita no ALL Experience, na Cidade do Rock, ou numa das ONGs que se associaram ao movimento, com o custo de 1€, que reverte na totalidade para a respetiva associação.

nha uma pulseira do pilar com o qual mais se identifica. A pulseira pode ser levantada de forma gratuita no ALL Experience, na Cidade do Rock, ou numa das ONGs que se associaram ao movimento, com o custo de 1€, que reverte na totalidade para a respetiva associação. Enviar mensagens através do WhatsApp, na Landing Page, respondendo à pergunta "O que é que tu colocas no mundo?", revelando como se comprometem a fazer do mundo um lugar melhor. Essas mensagens podem ser enviadas em formato de vídeo, áudio ou texto.

Fazer doações às ONGs associadas a cada pilar.

No Espaço ALL Experience, na Cidade do Rock, o público pode:

Levantar a pulseira do pilar com o qual mais se identifica, de forma gratuita, após responder ao quizz da Landing Page.

Participar na ativação imersiva da Box All Experience.

Este ano, a 10ª edição do Rock in Rio Lisboa vai acontecer nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, no Parque Tejo Lisboa.