Na noite de passagem de ano, a RTP1 vai emitir uma gala especial do "The Voice Portugal". "Uma emissão especial onde festejamos os 10 anos de um dos programas da RTP1 que mais marcou e continua a marcar a vida de todos os que por ali passam", frisa o canal em comunicado.

"Ninguém fica indiferente ao talento que todos os anos pisa o palco de 'The Voice Portugal'. Aqui surgiram muitas das novas vozes da música portuguesa. Assim, com base no sonho, na emoção e no talento, preparámos um programa completamente imperdível, juntando a celebração dos 10 anos do 'The Voice Portugal' com a passagem de ano 2021/2022", sublinha a RTP1.

A emissão vai contar com a participação de mentores e candidatos de todas as temporadas: "Tudo vai acontecer: provas cegas mistério, surpresas únicas, atuações nunca antes vistas, muitas mensagens especiais e a reunião da família The Voice são presentes que temos para si nesta passagem de ano memorável".

Vasco Palmeirim e Catarina Furtado são os anfitriões da noite especial, onde Marisa Liz, António Zambujo, Aurea e Diogo Piçarra partilham as suas cadeiras com Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Carlão, Paulo Gonzo e Anjos.

Ana Moura e Nelson Évora serão dois dos convidados especiais da emissão do "The Voice Portugal".

Mas não fica por aqui, no Palco de The Voice Portugal ainda vamos poder ver Ana Moura, Nelson Évora e outros convidados especiais.