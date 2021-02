Zack Snyder não foi pago para fazer a sua versão de quatro horas "Liga da Justiça", que será lançado na HBO Portugal a 18 de março, em simultâneo com a plataforma HBO Max nos EUA.

Numa longa reportagem na Vanity Fair (VF), o realizador revela que preferiu abdicar do dinheiro e manter uma posição negocial forte com o estúdio Warners Bros. (via HBO) pelo controlo criativo, que foi a verdadeira razão para ter abandonado o filme em 2017 e este foi concluído por Joss Whedon (o realizador de "Vingadores").

Não é que ele tenha trabalhado de graça: ele foi pago da primeira vez.

A versão que chegou aos cinemas em novembro de 2017 com 120 minutos deixou muitos fãs zangados, com críticas à história banal, efeitos especiais de segunda gama, refilmagens e dois realizadores com visões claramente diferentes. O estúdio terá exigido várias alterações e mais humor na história, além de uma duração de duas horas, o que levou a que muitas cenas ficassem de fora, nomeadamente as da origem do Aquaman (Jason Mamoa).

Após uma longa campanha de pressão dos fãs, a HBO Max avançou com o financiamento para Snyder completar a sua versão.

A reportagem da VF revela os detalhes de como a Warner perdeu a confiança na visão do realizador para a Universo Cinematográfico DC Comics após as más críticas recebidas por "Batman vs Super-Homem", decidindo vigiar a rodagem de "Liga da Justiça".

De facto, Snyder explica que a verdadeira razão para abandonar o filme da primeira vez foi ter "perdido a vontade para lutar" em mais batalhas com o estúdio pelo controlo criativo após o suicídio da sua filha aos 20 anos, vítima de depressão.

Curiosamente, um executivo da Warner sob anonimato revela à VF que o estúdio percebeu que Whedon não salvou o filme.

"Quando pudemos ver o que fez realmente o Joss foi estupidificante. O ladrão no telhado, tão pateta e horrível. A família russa, tão inútil e sem sentido. Toda a gente sabia. Foi tão estranho porque ninguém queria admitir que o filme era uma grande m****", contou.

Avisado pela sua esposa Deborah Snyder (formalmente produtora) e Christopher Nolan (produtor-executivo), Snyder diz que nunca viu a versão de Joss Whedon e não vai usar nada do que ele filmou, estimando que completar a sua versão custou cerca de 70 milhões de dólares, depois de ter recusado a proposta inicial do estúdio para simplesmente lançar na HBO a cópia em bruto que tinha levado no seu portátil quando desistiu.

Com algumas cenas adicionais rodadas em outubro do ano passado, incluindo com Jared Leto como Joker, "Liga da Justiça de Zack Snyder" será lançado no formato 4:3 e não em widescreen, "para que um dia possa ser visto nos ecrãs IMAX".

Isto significa que os espectadores da HBO terão de se conformar com as barras pretas nos dois lados do ecrã, como se percebia no trailer.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



De acordo com a sinopse oficial da história, Bruce Wayne (Ben Affleck) está determinado a garantir que o sacrifício final do Super-Homem (Henry Cavill) não tenha sido em vão, e junta forças com Diana Prince (Gal Gadot) para recrutar uma equipa de meta-humanos para proteger o mundo de uma ameaça iminente de proporções catastróficas.

A tarefa é mais difícil do que Bruce imaginou, uma vez que cada um dos recrutas terá que enfrentar os seus próprios demónios do passado para seguir em frente e, dessa forma, unirem-se para formar uma liga de heróis sem precedentes. O problema é que, embora unidos, Batman (Affleck), Mulher Maravilha (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), pode já ser demasiado tarde para salvar o planeta de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid e das suas terríveis intenções.