"Avatar: O Caminho da Água" vai regressar às salas de cinema portuguesas, anunciou a distribuidora nacional.

O segundo filme da saga épica de James Cameron, que regressa ao mundo de Pandora e a Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldana) uma década depois dos eventos do filme original de 2009, será reposto em 3D durante uma semana a partir de 2 de outubro.

Trata-se de um relançamento internacional antes da estreia do terceiro filme, "Avatar: Fogo e Cinzas", a 18 de dezembro.

A estratégia repete o que aconteceu em setembro de 2022, quando "Avatar" regressou às salas, antes de "O Caminho da Água" estrear em dezembro e reçpetir o sucesso, arrecadando mais de 2,3 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e ganhar o Óscar de Melhores Efeitos Visuais.

Em Portugal, foi visto nas salas por mais de um milhão de espectadores, o quarto filme mais forte nas bilheteiras desde 2004.

"'Avatar: O Caminho da Água' dá início à história da família Sully (Jake, Neytiri e os seus filhos), os problemas que os perseguem, os esforços que fazem para se manterem em segurança, as batalhas que travam para permanecerem vivos e as tragédias que enfrentam. Tudo isto tendo como pano de fundo as paisagens marítimas de tirar o fôlego de Pandora, onde o público é apresentado a novas culturas Na'vi e a uma variedade de criaturas marinhas exóticas", resume a apresentação oficial.

VEJA O TRAILER DA REPOSIÇÃO.

