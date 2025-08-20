Foi divulgado o trailer de "Balada de um Pequeno Jogador", uma das apostas da Netflix para a temporada de prémios.
Com Colin Farrell como protagonista e ainda Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings e Tilda Swinton, trata-se do novo filme de Edward Berger, que dirigiu "A Oeste Nada de Novo" (2002) para a plataforma, que ganhou quatro Óscares, e voltou a estar na corrida às estatuetas douradas na última cerimónia com "Conclave" (2024), que acabou premiado como o Melhor Argumento Adaptado.
"Lord Doyle (Farrell) refugia-se em Macau, onde passa os dias e as noites no casino a beber e a apostar o pouco dinheiro que ainda lhe resta. Afundado em dívidas e com a corda ao pescoço, ele vê-se obrigado a aceitar a tábua de salvação oferecida pela enigmática Dao Ming (Chen), uma funcionária do casino que esconde alguns segredos. Mas no seu encalço está Cynthia Blithe (Swinton), uma detetive privada decidida a confrontar Doyle com os seus demónios. Enquanto Doyle procura desesperadamente a salvação, o cerco começa a apertar", resume a apresentação oficial da adaptação de um romance de 2014 inédito em Portugal da autoria de Lawrence Osborne.
"Balada de um Pequeno Jogador" ficará disponível na plataforma a 29 de outubro, duas semanas após exibição limitada em algumas salas de cinema dos EUA, Canadá, Grã-Bretanha e Irlanda, e a estreia mundial no Festival de Toronto em setembro e noutros festivais, etapas que lançamento a pensar nos Óscares.
