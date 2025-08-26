Terminado o verão, "Batalha Atrás de Batalha" é um dos títulos mais aguardados da próxima temporada, a que tem em mira os Óscares.
Não é caso para menos: no elenco estão os vencedores do Óscar Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, e ainda Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e a estreante Chase Infiniti e atrás das câmaras está Paul Thomas Anderson, um dos cineastas mais fascinantes e originais dos últimos 30 anos, nomeado 11 vezes por um percurso artístico que inclui "Boogie Nights" (1997), "Magnolia" (1999), "Embriagado de Amor" (2002),"Haverá Sangue" (2007), "O Mentor" (2012) e "Linha Fantasma" (2017).
Com pouco sobre a história e ainda sem fotografias oficiais, o filme continua rodeado de secretismo mas será para um público adulto: recebeu oficialmente a classificação "R" da Motion Picture Association para os EUA e Canadá, limitando o seu potencial comercial, por causa da "linguagem intrusiva, violência, conteúdo sexual e consumo de drogas” que os trailers já anteciparam.
A duração também já é conhecida: 161 minutos, ficando apenas atrás dos 188 de "Magnolia" na carreira de Anderson.
Após adaptar "Vício Intrínseco" em 2014, o realizador volta a reencontrar o escritor Thomas Pynchon numa versão muito livre do romance "Vineland" (inédito em Portugal), à volta de ex-revolucionário (DiCaprio) em fuga enquanto tenta salvar a sua filha (Infiniti) do seu inimigo de longa data, o Coronel Lockjaw (Penn).
“Quando o seu perverso inimigo ressurge após 16 anos, um grupo de ex-revolucionários junta-se para resgatar a filha de um deles”, segundo a breve descrição do estúdio Warner Bros.
Acompanhando o lançamento mundial, a estreia portuguesa está marcada para 25 de setembro, incluindo IMAX.
VEJA O TRAILER LEGENDADO.
