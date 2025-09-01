Denzel Washington tornou-se "viral" após admitir que não gosta de ver e está cansado dos filmes.

Vencedor de dois Óscares, por "Tempo de Glória" (198) e "Dia de Treino" (2001), além de mais oito nomeações, que mesmo assim não incluem vários filmes importantes da sua carreira, o ator fez a surpreendente revelação durante uma recente conversa para a revista GQ com o realizador Spike Lee e o ator e músico A$AP Rocky para promover um novo trabalho "Highest 2 Lowest", que chega à Aplla TV+ no dia 5.

O tema surgiu quando A$AP Rocky falava dos seus "dolby shots" preferidos nos filmes de Spike Lee, uma das principais técnicas do realizador, citando imagens de "Malcolm X" (1992), protagonizado pelo próprio Washington, e "Crooklyn" (1994).

Quando se virou para Washington e perguntou sobre os seus planos favoritos, este mostrou-se claramente desinteressado.

"Não vejo filmes, meu. A sério", respondeu, perante os risos dos interlocutores.

E acrescentou: "Estou só a ser honesto contigo. Não vejo filmes. Não vou ao cinema. Não vejo filmes".

“É porque os fazes?", perguntou então A$AP Rocky.

"Provavelmente. Sabes, estou cansado de filmes", desabafou.

É então que Lee pergunta ao amigo quantos já fez.

"Demasiados. Acho que 50", foi a resposta imediata (antes na conversa, Washington já dissera que não via os seus próprios filmes porque não está interessado em voltar ao passado).

De facto, "Highest 2 Lowest" é o 53.º filme como ator desde a estreia em 1981, juntando-se mais dois em que foi apenas realizador.

Também é o primeiro com Lee em 19 anos, depois de "Malcolm X", "Quanto Mais Melhor" (1990), "He Got Game" (1998) e "Infiltrado" (2006).

