Kevin Costner e Jake Gyllenhaal vão formar uma nova dupla no cinema.

Os dois atores assinaram contrato para "Honeymoon with Harry" ["Lua de Mel com Harry" em tradução literal], anunciou a Amazon MGM Studios na segunda-feira.

Dan Fogelman ("This is Us") adaptou o livro homónimo de Bart Baker e a descrição oficial é que se trata de uma comédia dramática sobre um homem (Gyllenhaal) que decide viajar em lua de mel com o seu futuro sogro (Costner) após a morte da noiva dois dias antes do casamento.

A realização será de Glenn Ficarra e John Requa, dupla que, além de dirigir episódios de "This is Us" e "Paradise", se celebrou no cinema com "Eu Amo-te Phillip Morris" (2009), "Focus" (2015) e principalmente "Amor, Estúpido e Louco" (2011), comédia romântica que juntou atores como Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Emma Stone e Marisa Tomei.

Não foram reveladas as datas de produção ou lançamento de "Honeymoon with Harry".