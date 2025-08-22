A Disney anda à procura de novos projetos originais em Hollywood para reconquistar a Geração Z, segundo a Variety.

Várias fontes confirmaram à revista que os líderes do estúdio têm vindo a pressionar os criativos da indústria nos últimos meses para encontrar projetos que tragam de volta e de forma significativa o público masculino dos 13 aos 28 anos.

Como é óbvio, acrescenta a Variety, todos os estúdios procuram o mesmo: tornar os mais jovens em espectadores habituais das salas de cinema, principalmente desde que vários estudos mostram que formam um grupo solitário, afetado pelos confinamentos da pandemia e obcecado por jogos e plataformas como o Tik-Tok. E que vai menos ao cinema quando não está em exibição "Um Filme Minecraft" ou "Mínimos 2: A Ascensão de Gru".

O que está a surpreender produtores, argumentistas e outros parceiros em Hollywood é que a Disney esteja a pedir conceitos originais para voltar a atrair este grupo: afinal de contas, trata-se do estúdio tão invejado por ter "propriedades intelectuais" (IP, pelo termo original) como a Marvel e "Star Wars", que chegaram a homens de todas as idades ao longo de quase duas décadas.

Mas esses motores para conquistar receitas multimilionárias nas bilheteiras estão em baixa: "Star Wars" só regressa aos cinemas em 2026, após um vazio de sete anos (e será com “The Mandalorian”), e o Universo Cinematográfico de super-heróis mostra grandes dificuldades em chegar a um público mais vasto do que o dos fãs após "Vingadores: Endgame" (2019), com 2025 a não deixar saudades com os resultados de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts*" e "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

"Piratas das Caraíbas"

Por outro lado, salienta a Variety, até ao fim do ano a Disney ainda vai lançar "Zootrópolis 2" e "Avatar: Fogo e Cinzas", ambos com potencial multimilionário, mas nos filmes em imagem real sofre com a ausência de "Piratas das Caraíbas", uma das sagas mais fortes para o público masculino, sem novos capítulos desde 2017 (vários projetos estão em desenvolvimento ativo), e a tentativa fracassada de reiniciar "Indiana Jones" com um quinto filme em 2023.

Segundo as fontes da revista, o estúdio procura novas IP e outras propostas, como aventuras globais impactantes e caças ao tesouro, além de produções sazonais, como filmes para o período da Noite das Bruxas (Halloween).

A exigência vem do topo, mas a responsabilidade principal para a nova missão estará a recair principalmente em David Greenbaum, um dos antigos responsáveis do prestigiado estúdio Searchlight Pictures, muito apreciado pelos talentos na indústria, que contratou este ano Daria Cercek, antiga executiva da Paramount Pictures que ajudou a desenvolver as sagas "Um Lugar Silencioso", "Sonic" e "Sorri".

Uma fonte do estúdio contrapôs à Variety: filmes para a Geração Z fazem parte da estratégia geral em todos os estúdios, mas não são mais urgentes do que os de outros quadrantes.

Mas um importante executivo de um rival da Disney disse à Variety que todos os estúdios deviam andar à procura de produções originais, já que as sequelas e novas versões continuam a esgotar a cultura popular, mesmo que consigam atrair espectadores no curto prazo.

"Nunca pensei que diria isto, mas parece que a Disney vai ter que começar a tentar", refletiu esta fonte sobre o facto de até o estúdio com tantas IP icónicas estar com problemas.