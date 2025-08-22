A Amazon Prime Video revelou na quinta-feira a data de estreia e poster do filme "Culpa Nossa".

Após "Culpa Minha" e "Culpa Tua" (o segundo o filme original internacional mais visto na plataforma aquando do lançamento), a adaptação dos best-sellers de Mercedes Ron chega ao capítulo final a 16 de outubro.

"O casamento de Jenna e Lion provoca o tão esperado reencontro entre Noah e Nick, após a sua separação. A incapacidade de Nick para perdoar Noah aparece como uma barreira intransponível. Ele, herdeiro das empresas do avô, e ela, que inicia a sua vida profissional, estão relutantes em alimentar uma chama que continua viva. Mas quando os seus caminhos se cruzarem novamente, será o amor mais forte que o ressentimento?", resume a apresentação oficial.

Além de Nicole Wallace e Gabriel Guevara nos papéis de Noah e Nick, que os tornaram ídolos "teen", a "última corrida" junta no elenco Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño e Fran Morcillo.

"Culpa Nossa" é realizado por Domingo González, que repete o papel de argumentista com Sofía Cuenca.

Veja o poster aqui.

Um teaser trailer também está disponível e pode ser visto aqui.

créditos: Amazon Prime Video

Recorde-se que a autora argentino-espanhola Mercedes Ron começou a escrever o livro "Culpa Minha" depois de ver o videoclipe de "I Knew You Were Trouble", de Taylor Swift. Em 2017, publicou-o na Wattpad, uma plataforma de leitura digital gratuita onde qualquer utilizador pode publicar a sua história, depois de não receber feedback das editoras. O romance de Noah e Nick rapidamente conquistou os utilizadores e tornou-se num fenómeno 'online'.

Dois anos depois, em 2019, a Amazon Prime Video desafiou a autora para avançar com uma adaptação. A resposta foi afirmativa e o primeiro filme baseado na história do livro tornou-se num dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

A história acompanha o romance (quase) proibido entre Noah e Nick.

"Noah tem de deixar a sua cidade, o namorado e os amigos para trás para se mudar para a mansão do novo marido da mãe. Lá, ela conhece o novo meio-irmão, Nick, e as personalidades deles chocam desde o início. Mas a atração que sentem desencadeia uma relação proibida, levando os temperamentos rebeldes e atormentados a virar-lhes a vida de pernas para o ar e a fazê-los apaixonar-se loucamente", resumia o serviço de streaming.

Já na sequela "Culpa Minha", o amor de Noah e Nick parecia sólido, apesar de os pais os tentarem separar.

"Mas o trabalho dele e a entrada dela para a faculdade abrem as suas vidas a novas relações que irão abalar os alicerces da sua relação e também da família Leister. Quando tanta gente se prepara para destruir uma relação, pode ela acabar bem?", questionava a sinopse.