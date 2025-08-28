A curta-metragem “A Solidão dos Lagartos”, da portuguesa Inês Nunes, vai competir na secção Nest, destinada a filmes de estudantes de cinema, do Festival Internacional de San Sebastián, anunciou hoje a organização.

“Num ‘spa’ rodeado de montanhas de sal, os visitantes desfrutam do calor, enquanto os salineiros, a poucos metros de distância, trabalham. As crianças correm longe dos adultos e uma mulher perde-se nas salinas. Ao cair da noite, o espaço transforma-se, impulsionado pelos desejos de quem por ali passa”, pode ler-se na sinopse do filme que já esteve no Festival de Cannes deste ano.

Natural de Tavira e formada em Realização pela Escola Superior de Teatro e Cinema, em 2015, Inês Nunes recebeu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para fazer o mestrado na Elías Querejeta Zine Eskola, em San Sebastián.

Numa entrevista publicada no ‘site’ da Gulbenkian, em junho, Inês Nunes contava que “A Solidão dos Lagartos” começou a ser desenvolvida em 2020: “Foi filmado em 2022. Começa com uma primeira ideia de fazer um filme aqui no Algarve, de onde eu sou, nas salinas. Depois acabei por estar mais presente aqui na região de Castro Marim, em específico no spa Salino Água Mãe, e adaptei a ideia inicial a este espaço”.

“O que me pareceu mais interessante é que, de certa forma, este espaço era uma espécie de microcosmos, um ponto de vista sobre a região algarvia e sobre o que é passar-se um verão aqui, a convivência entre o turismo e o trabalho, entre o lazer, as férias e outro tipo de responsabilidades”, acrescentou a cineasta, que já apresentou filmes no IndieLisboa e no Curtas de Vila do Conde.

No mesmo festival, a coprodução portuguesa “Una Película de Miedo”, do brasileiro Sergio Oksman, vai abrir a secção competitiva Zabaltegi-Tabakalera, da qual constam filmes de André Silva Santos e Paula Tomás Marques.

À principal secção competitiva daquele festival basco chega a primeira obra de André Silva Santos, intitulada “Sol Menor”, que vai fazer a sua estreia internacional em San Sebastián depois de conquistar o prémio de Melhor Filme Português no Curtas de Vila do Conde deste ano.

Paula Tomás Marques leva ao festival, onde já conquistou o prémio Nest com “Em Caso de Fogo”, a sua primeira longa-metragem, “Duas vezes João Liberada”, que fez a sua estreia mundial no festival de Berlim e já passou desde então por espaços como o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

A 73.ª edição do Festival de San Sebastián vai decorrer entre 19 e 27 de setembro e conta com as coproduções portuguesas “Uma Quinta Portuguesa” e “San Simón” na secção Made in Spain.