Protagonizada pelo músico Sérgio Godinho e os atores Paulo Calatré e Mariana Pacheco, a curta portuguesa "Era Uma Vez no Apocalipse", de Tiago Pimentel, voltou a marcar presença num grande evento da cultura pop nos EUA. Cerca de um ano depois de integrar a competição pelo prémio de Melhor Curta-Metragem de Terror / Suspense no Comic Con Independent Film Festival, no âmbito da emblemática Comic Con de San Diego, o filme participou no Gen Con Film Festival, que decorreu entre 31 de julho e 3 de agosto em Indianapolis e que cruza os universos do cinema e do gaming, onde arrebatou o troféu de Melhor Curta-Metragem.

A "fábula negra" teve estreia nacional fora da competição na 17.ª edição MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, e já passou por festivais como Fantasporto, Shortcutz Lisboa (onde foi considerada a melhor curta de fevereiro, entrando na competição para a melhor de 2024), ou Avanca Film Fest (onde foi distinguido com Prémio de Melhor Ator, o Prémio Competição Avanca e o Prémio Cineastas com menos de 30 anos), além de ter ganho cinco galardões na terceira edição dos Prémios Curtas.

"'Era Uma Vez no Apocalipse' apresenta-nos uma realidade distópica e opressiva, mas com fortes ressonâncias do mundo em que vivemos – num Portugal devastado pela III Guerra Mundial, assolado pelo inverno nuclear que dela resultou e subjugado por uma ditadura militar implacável, um pai idoso e a filha recebem na sua humilde casa a visita inesperada de um oficial do regime. Segue-se um jogo de gato e rato, numa vertigem de logros e violência que apenas pode terminar em tragédia", resume a sinopse.

O projeto de Tiago Pimentel e António Miguel Pereira, a dupla criativa da série ficção científica "Projeto Delta" (2023) e da curta Cá Dentro | Inside (2019), premiada em festivais no Canadá e EUA, conta com fotografia de Tomás Brice e banda sonora de José Tornada.

A produção destaca ainda que é a primeira obra nacional a contar com a colaboração de Luís Sequeira, o figurinista luso-canadiano e habitual colaborador de Guillermo del Toro nomeado para os Óscares por "A Forma da Água" (2017) e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" (2021).

VEJA O TRAILER "ERA UMA VEZ NO APOCALIPSE".

