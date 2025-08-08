O filme de Gabriel Abrantes – que o descreveu como a sua obra mais pessoal - já tinha estado em competição no Festival de Cannes deste ano.

Já Gonçalo Almeida vai fazer em Toronto a estreia mundial de “Quietness”, uma produção espanhola que parte de uma viagem a La Palma feita pelo realizador natural de Santiago do Cacém, onde se apercebeu “da tensão entre o que pertence e o que é disruptivo”, referindo-se às baratas naturais da ilha e aos turistas com presença crescente no local.

Também presente em Toronto vai estar o filme “Fille de l’eau”, de Sandra Desmazières, uma coprodução entre França, Países Baixos e Portugal (através da Animais), que também já tinha estado em Cannes.

O programa de curtas-metragens de Toronto vai incluir ainda a estreia mundial de “Dust to Dreams”, do ator britânico Idris Elba, “O Véu”, do brasileiro Gabriel Motta, e de “The Contestant”, do norte-americano Patrick Bresnan e da brasileira Ivete Lucas, entre muitos outros.

O festival de Toronto realiza este ano, entre 4 e 14 de setembro, a sua 50.ª edição.

O evento canadiano vai distinguir com prémios de tributo o realizador mexicano Guillermo del Toro, a atriz norte-americana Jodie Foster, a produtora japonesa HIKARI e o ator sul-coreano Lee Byung Hun.