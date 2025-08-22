Foi revelado o trailer de "Anomone", que é o primeiro filme em oito anos de Daniel Day-Lewis.

Um dos melhores atores da sua geração junta-se a Sean Bean e Samantha Morton num filme que, segundo a única descrição oficial disponível, "explora os laços complexos e profundos que existem entre irmãos, pais e filhos".

O vencedor de três Óscares por "O Meu Pé Esquerdo", "Haverá Sangue" e "Lincoln" anunciara a sua reforma artística num comunicado em julho de 2017, confirmando que "Linha Fantasma", de Paul Thomas Anderson, seria a sua despedida do cinema.

O regresso artístico, revelado no ano passado, é motivado por “Anemone” ser a estreia como realizador do seu filho, o aclamado pintor Ronan Day-Lewis, de 27 anos, com quem escreveu o próprio argumento.

O resultado será visto na antestreia mundial no Festival de Cinema de Nova Iorque, entre 26 de setembro e 13 de outbro, antes da estreia nos cinemas americanos a 3 de outubro.

Em Portugal, será preciso esperar: por agora, a data anunciada é 19 de fevereiro de 2026, bem próximo da 98.ª cerimónia dos Óscares, marcada para 15 de março.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.