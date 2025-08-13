Made in Spain é uma das secções não competitivas do festival internacional de cinema que decorre anualmente na cidade basca de San Sebastián.

Um desses filmes é "Uma Quinta Portuguesa" - atualmente em exibição nas salas de cinema portuguesas -, uma coprodução entre Portugal e Espanha, realizada por Avelina Prat e interpretada Manolo Solo, Maria de Medeiros e Branka Katić.

A história gira em torno de Fernando, um tranquilo professor de geografia que fica completamente devastado com o desaparecimento da sua mulher.

Sentindo-se sem rumo, Fernando assume a identidade de um jardineiro de uma quinta portuguesa, onde começa a trabalhar, estabelecendo amizade com a proprietária e assumindo uma nova vida que não lhe pertence.

O filme foi rodado na Quinta da Aldeia, em Ponte de Lima, e estreou-se no festival de cinema de Málaga de 2025, contando ainda com Rita Cabaço, Rui Morrison e Luísa Cruz no elenco.

A outra coprodução portuguesa e espanhola é "San Simón", de Miguel Ángel Delgado, com interpretações de Flako Estévez, Alexandro Bouzó, Guillermo Queiro, Ana Fontenla, Maria del Carmen Jorge Veiga, Manuel F. Landeiro, Lucía Amarelle Torrado, Javier Varela, Tatán, Darío Fernández Raposo, Andrés Giráldez, Miguel Borines e Nuno Preto.

O filme – estreia na ficção do artista visual Miguel Ángel - recria o passado desta ilha como campo de concentração durante vários anos desde o início da guerra civil espanhola, em 1936, em que o regime franquista transformou aquele antigo lazareto num local de morte, onde os prisioneiros sofriam a repressão rodeados por uma beleza avassaladora.

Made in Spain vai resgatar duas das produções que concorreram na última edição do Festival de Cannes: "Sirāt", atualmente em exibição em Portugal, com a qual o realizador Oliver Laxe ganhou ‘ex-aequo’ o Prémio do Júri, e "Romería", de Carla Simón, que também concorreu à Palma de Ouro.

"Sorda", de Eva Libertad, teve a sua estreia mundial na secção Panorama da Berlinale, na qual conquistou o Prémio do Público, uma distinção que também obteve no Festival de Málaga, juntamente com a Biznaga de Ouro para o melhor filme, além de prémios de interpretação.

"Los tortuga", de Belén Funes, estreou-se no Festival de Toronto e posteriormente conquistou em Málaga o Prémio Especial do Júri e os prémios de melhor realização e melhor argumento para a realizadora.

A secção não competitiva do festival incluirá ainda três obras da secção de documentários do Festival de Málaga: "The Sleeper. El Caravaggio perdido", de Álvaro Longoria; "Un hombre libré", de Laura Hojman, e "Almudena" (a escritora Almudena Grandes), de Azucena Rodríguez.

Made in Spain também recuperará um dos maiores sucessos comerciais do ano passado, "La infiltrada", com o qual Arantxa Echevarría obteve 13 nomeações para os Prémios Goya, e venceu nas categorias de melhor filme e melhor atriz principal.