Escrito e dirigido por Sho Miyake, o filme é um drama japonês de 2025, baseado na obra “Mr. Ben and His Iglu, A View of the Seaside”, de Yoshiharu Tsuge, que acompanha a história de duas pessoas que se encontram à beira-mar.

Sho Miyake sagra-se assim o quarto vencedor japonês do mais importante prémio na história do festival que ocorre anualmente na cidade de Locarno (Suíça italiana).

Nesta edição, o festival distinguiu ainda “White Snail”, de Elsa Kremser e Levin Peter, com o prémio especial do júri, enquanto o Leopardo de Melhor Realização foi para Abbas Fahdel, por “Tales of the Wounded Land”.

Os dois prémios de melhor interpretação foram atribuídos, respetivamente, a Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić, por “Bog neće pomoći” (Deus Não Ajudará), de Hana Jušić, e a Marya Imbro e Mikhail Senkov, estrelas de “White Snail”.

O Leopardo de Ouro no concurso de cineastas revelação foi atribuído a “Cabelo, Papel, Água…”, de Nicolas Graux e Trương Minh Quý.

Portugal participou no festival com o filme “As Estações”, da realizadora francesa (a viver em Lisboa) Maureen Fazendeiro, uma longa-metragem filmada no Alentejo.

A obra esteve a competir, além do prémio principal, ao Leopardo Verde, prémio que distingue as produções que ponham o foco nos ecossistemas.

Os 11 dias de festival ficaram este ano, mais uma vez, marcados por “cinemas lotados, momentos marcantes e encontros duradouros”, considerou a organização num comunicado em que destaca as presenças da atriz e escritora britânica Emma Thompson, Jackie Chan, Willem Dafoe, o franco-iraniano Golshifteh Farahani, o argumentista e realizador vencedor de um Óscar Alexander Payne, a figurinista Milena Canonero e a estrela asiático-americana Lucy Liu, entre outros.

Com 224 filmes, 101 estreias mundiais e mais de 300 exibições, o festival transformou os cinemas de Locarno numa montra do melhor do cinema mundial e revelou, segundo a organização “ a vitalidade e a diversidade formal da produção cinematográfica suíça e internacional, colocando em diálogo uma gama extraordinária de obras”.

A edição 79 do festival vai decorrer entre os dias 5 e 15 de agosto de 2026.