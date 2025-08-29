Um novo trailer de "Bugonia" foi apresentado na quinta-feira, o dia da apresentação mundial no Festival de Veneza, onde as primeiras reações à sátira sombria são positivas, com especial entusiasmo para as interpretações de Emma Stone e Jesse Plemons.

A revista Variety considerou-a "fascinante", dizendo que o realizador Yorgos Lanthimos estava "no auge do seu jogo visionário e niilista", enquanto a revista Time disse que Stone era excepcional.

A estreia nos cinemas portugueses está anunciada para 6 de novembro e à sua volta está muita expectativa: trata-se da mais recente colaboração entre a atriz norte-americana vencedora de dois Óscares e o realizador grego, depois dos aclamados e divisivos "A Favorita", "Pobres Criaturas" e "Histórias de Bondade".

Na quinta-feira, Lanthimos disse que espera "incitar as pessoas" a pensar mais sobre a extinção humana no seu novo filme, uma sátira apocalíptica sobre teorias da conspiração e alterações climáticas.

A dupla pode repetir a sua fórmula de sucesso de 2023, quando conquistou o prémio principal, o Leão de Ouro, com "Pobres Criaturas". Stone ganhou o prémio de Melhor Atriz nos Óscares pelo seu papel na releitura explícita de Frankenstein.

Yorgos Lanthimos com os atores Emma Stone, Aidan Delbis e Jesse Plemons na passadeira vermelha antes da antestreia de "Bugonia" a 28 de agosto de 2025

"Bugonia" apresenta o humor absurdo característico de Lanthimos, juntamente com uma violência gráfica ocasional.

Stone interpreta uma influente executiva da indústria farmacêutica raptada por dois teóricos da conspiração, convencidos de que é uma extraterreste que está a destruir o mundo.

"A humanidade vai enfrentar um ajuste de contas muito em breve — como se as pessoas precisassem de escolher o caminho certo em muitos aspetos. Caso contrário, não sei quanto tempo temos", disse Lanthimos aos jornalistas ao lado de Stone e de Jesse Plemons em Veneza.

O filme é um "reflexo dos nossos tempos e espero que leve as pessoas a refletir sobre o que se passa hoje em todo o mundo", acrescentou.

Questionado sobre as suas próprias opiniões sobre a vida extraterrestre, Lanthimos disse que ainda estava "à procura de uma resposta".

Já Emma Stone diz ter sido influenciada pelo falecido astrónomo norte-americano Carl Sagan e pela sua série de TV "Cosmos".

A atriz disse que Sagan era "uma das minhas pessoas favoritas que já existiram".

"Penso que ele acreditava profundamente que a ideia de que estamos sozinhos nesta vasta extensão do universo — e não de que estamos a ser observados — é algo bastante narcisista".

"Portanto, sim, vou assumir-me: acredito em extraterrestres", disse, provocando risos na audiência.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

