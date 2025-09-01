Um novo documentário sobre a cantora e compositora britânica Marianne Faithfull convida os espectadores a darem uma nova vista de olhos à vida extraordinária do ícone dos "anos 60", que morreu em janeiro deste ano.

"Broken English" é uma produção apresentada fora da competição do prestigiado Festival de Veneza, da autoria da dupla britânica de realizadores Jane Pollard e Iain Forsyth, que lança o legado e a reputação da cantora e compositora sob uma nova luz.

Depois de ter sido descoberta em 1964, Faithfull alcançou a fama com o êxito "As Tears Go By", escrito pelo ex-namorado, Mick Jagger, e por Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones.

"Broken English" inclui imagens de arquivo e conversas com Faithfull — que morreu aos 78 anos, durante a produção —, mas o formato único do filme significa que mistura ficção e múltiplos géneros.

O filme apresenta um fictício Ministério do Não Esquecimento — cuja realizadora é interpretada por Tilda Swinton — encarregue de retificar a memória histórica de Faithfull, cuja franqueza e estilo de vida sem restrições geraram uma reação negativa por parte da imprensa britânica.

A sua relação com Jagger acabou por ofuscar a própria carreira, enquanto a fama e a fortuna repentinas trouxeram o vício das drogas e, por fim, chegou a viver nas ruas.

O seu álbum de 1979, "Broken English", deu um novo fôlego à carreira, e continuou incansavelmente, colaborando com uma série de artistas mais jovens interessados ​​em trabalhar com ela.

"Com razão, cautelosa"

Na busca por esclarecer a história da sua vida, a Faithfull da vida real é apresentada com fotografias ou outros materiais de um arquivista fictício (o ator George MacKay), mesmo que músicos contemporâneos interpretem o trabalho de Faithfull ou reflitam sobre a sua influência.

O realizador Iain Forsyth disse que viu o filme como um retrato da artista, e não como um documentário.

"Se pensarmos em todos os grandes retratos ao longo da história, nas pinturas, nas fotografias, que captaram a essência de alguém, todos o fazem de alguma forma, colaborando com o tema", disse numa conferência de imprensa durante o festival no sábado.

Enquanto formato, o documentário "carrega consigo uma bagagem jornalística" que não se adequava aos propósitos dos cineastas, explicou Jane Pollard.

Admitiu que Faithfull estava inicialmente "com razão" desconfiada da ideia de uma instituição fictícia a vasculhar o seu passado.

"Mas acho que percebeu muito rapidamente, nos dias em que filmámos com ela, como isso lhe permitiu a liberdade de se abrir e explorar, olhar para trás e reconsiderar", disse Pollard.

Marianne Faithfull e Warren Ellis créditos: Rosie Matheson

Faithfull apelou a "uma recalibração urgente dos legados de alguns artistas brilhantes que serão simplesmente esquecidos ou deturpados".

Nos últimos anos, a cantora britânica de baladas pop-rock, que lançou mais de 20 álbuns ao longo da carreira, lutou contra doenças, incluindo o cancro da mama e uma grave crise de COVID-19.

No filme, Faithfull está numa cadeira de rodas e usa uma cânula nasal para fornecer oxigénio.

O filme sobre ela é um dos vários documentários de realizadores internacionais no festival de Veneza, que decorre até 6 de setembro no Lido, incluindo "Sotto le Nuvole" ("Sob as Nuvens"), ode a Nápoles de Gianfranco Rosi, e "Ghost Elephants" ("Elefantes Fantasmas"), de Werner Herzog.

Mundos ocultos

"Sotto le Nuvole" é um olhar a preto e branco sobre Nápoles e os vulcões que a rodeiam, o Monte Vesúvio e os Campos Flégreos, onde os sismos quase diários "são uma fonte de desestabilização, medo e uma sensação de precariedade", disse Rosi aos jornalistas.

Alternando entre imagens de vapor a sair dos vulcões, o filme aprofunda-se no subterrâneo, sob as profundezas ainda não escavadas da cidade antiga de Herculano ou nas entranhas do museu arqueológico de Nápoles, onde estátuas e bustos empoeirados são testemunhas silenciosas de eras passadas.

Uma sensação de desconforto paira ao longo do filme, que acompanha os túneis de saqueadores de túmulos e inclui chamadas de cidadãos ansiosos para os bombeiros após terramotos.

O filme, que demorou três anos a ser editado, é o único documentário na competição principal, onde 21 obras disputam o prémio principal, o Leão de Ouro.

"Ghost Elephants", de Herzog, que recebeu um prémio pelo conjunto da sua obra durante a cerimónia de abertura do festival, acompanha a procura de uma nova espécie de elefante, elusiva — e possivelmente inexistente — nas florestas de elevada altitude de Angola.

Outro documentário que leva o espectador a mundos ocultos é "Agnus Dei", de Massimiliano Camaiti, filmado no interior de um claustro romano onde, a cada primavera, as freiras criam um par de cordeiros para a produção da sua lã, que tecem como indumentária para o papa.

O documentário foi filmado durante a hospitalização e a morte do Papa Francisco, e a eleição do novo Papa Leão.