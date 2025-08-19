O badalado filme de terror "Hora do Desaparecimento" ("Weapons"" no original) continua a ser o filme mais visto nos cinemas norte-americanos pela segunda semana consecutiva, arrecadando 24,45 milhões de dólares (20,92 milhões de euros milhões).

O filme do estúdio Warner Bros., protagonizado por Julia Garner ("Ozark") e Josh Brolin ("Vingadores: Endgame"), conta a história do misterioso desaparecimento de um grupo de crianças da mesma turma.

O analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, descreveu como "forte" o desempenho, especialmente num fim de semana tranquilo de verão nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá.

Escrito e realizado por Zach Cregger e com um orçamento de 38 milhões de dólares, as receitas mundiais aproximam-se dos 150 milhões, um sucesso de bilheteira de fim de temporada bastante necessário para os cinemas.

Em segundo lugar ficou "Um Dia Ainda Mais Doido", da Disney, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, a aguardada sequela do filme de 2003 sobre uma troca de corpos e identidades, com 14,28 milhões de dólares (12,22 milhões de euros). O filme já arrecadou mais de 86 milhões de dólares nos cinemas a nível mundial.

Estreando em terceiro lugar ficou "Ninguém 2", a sequela de um filme de ação de 2021, novamente com Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), com 9,25 milhões de dólares (7,91 milhões de euros).

"Os críticos gostam desta história sobre um assassino viciado em trabalho que tenta tirar férias com a família enquanto se mete em problemas. As críticas e as avaliações do público são muito boas", destacou Gross.

"O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o relançamento da saga agora no Universo Cinematográfico Marvel, caiu para o quarto lugar, com 9 milhões de dólares (7,7 milhões de euros).

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach são os membros da nova equipa de super-heróis, que precisa salvar um mundo retro-futurista do maligno Galactus: as receitas mundiais aproximam-se dos 470 milhões de dólares, em mais uma desilusão comercial para o estúdio após os resultados com os outros lançamentos de 2025, "Capitão América: Admirável Mundo Novo" e "Thunderbolts*".

Já a sequela de animação "Os Mauzões 2", sobre um grupo de animais fora da lei, agora reformados e a tentar (com muita, muita força) ser bons, caiu para o quinto lugar, arrecadando 7,52 milhões de dólares nos EUA e Canadá (6,43 milhões de euros). O total mundial nas bilheteiras está perto de uns respeitáveis 120 milhões de dólares.