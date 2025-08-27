Antes da artrite reumatoide, alcoolismo e rumores de que era uma diva prejudicarem a carreira, Kathleen Turner espalhou talento no grande ecrã em filmes como "Noites Escaldantes", "Em Busca da Esmeralda Perdida", "A Honra dos Padrinhos", "Peggy Sue Casou-se", "O Turista Acidental" e... "A Guerra das Rosas".

Agora com 71 anos, a atriz fez uma rara aparição pública na segunda-feira à noite na antestreia em Nova Iorque de "Um Casal (Im)perfeito", juntando-se na passadeira vermelha a Benedict Cumberbatch e Olivia Colman, os protagonistas da nova versão do livro de Warren Adler e também da célebre comédia negra que protagonizou com Michael Douglas.

Pela altura da estreia em 1989, o filme realizado por Danny DeVito chegou a ser descrito como traumático: a história centrava-se em Oliver e Barbara Rose, casados durante 18 anos até ela dizer que quer o divórcio. Quando chegava o momento de decidir quem fica com a sumptuosa casa, nenhum deles estava disposto a ceder e apesar do advogado de Oliver (DeVito) oferecer alguns conselhos, por essa altura já os Rose estavam envolvidos num turbilhão de desespero e vingança.

Na descrição oficial da história de 2025, são Ivy e Theo que formam um casal britânico aparentemente perfeito e feliz que vive em Malibu, nos EUA. Só que, por baixo da fachada da sua suposta vida ideal, está a formar-se uma tempestade - à medida que a carreira de Theo desce a pique e as ambições de Ivy descolam, acende-se uma feroz competição e ressentimento oculto.

Em declarações ao USA Today antes do evento, Kathleen Turner disse que ia mesmo ver "Um Casal (Im)perfeito" e fazia uma previsão de que o final seria diferente de "A Guerra das Rosas".

"Tenciono ver 'The Roses' na estreia em Nova Iorque. Deve ser divertido e aposto comigo mesma que não morrem", disse.

"Um Casal (Im)perfeito" chega aos cinemas portugueses na quinta-feira.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

