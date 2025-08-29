Amy Adams é a grande novidade no próximo filme "Star Wars", que terá como protagonista Ryan Gosling.

A atriz seis vezes nomeada para os Óscares destaca-se no elenco oficial de "Star Wars: Starfighter", anunciado oficialmente pela Lucasfilm, subsidiária da Disney, na quinta-feira para marcar o o início da produção no Reino Unido.

A lista inclui Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings.

O 'site' oficial Starwars.com também revelou uma primeira imagem no set, que junta Gosling e Gray.

Ryan Gosling e Flynn Gray no set de "Star Wars: Starfighter" créditos: Ed Miller, Star Wars.com

"'Star Wars: Starfighter' é uma aventura independente totalmente nova. O filme, cuja produção já começou, é uma história totalmente original passada num período nunca antes explorado em 'Star Wars'", anunciou o estúdio.

Informações divulgadas durante a Star Wars Celebration, em abril no Japão, indicaram que a história vai decorrer cerca de cinco anos após os eventos de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" (2019).

"Star Wars: Starfighter" tem como realizador Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine"), que no comunicado oficial de quinta-feira fala de "uma profunda emoção e honra ao iniciarmos a produção".

O filme isolado, sem estar ligado ao lançamento de uma trilogia, chega aos cinemas a 28 de maio de 2027, um ano depois de "The Mandalorian & Grogu", uma expansão da popular série de streaming do Disney+ com Pedro Pascal, com lançamento previsto para maio de 2026, que será o primeiro título para o grande ecrã desde 2019.