Mais uma semana, mais especulações à volta do futuro da saga James Bond, principalmente sobre quem deve ser o sucessor de Daniel Craig.

Numa nova entrevista, a The Hollywood Reporter pediu a Glen Powell para responder ao que a própria revista descreveu como uma "sugestão inconvencional (e algo absurda) por alguns em Hollywood": a hipótese de ser o primeiro ator norte-americano como o agente 007 com licença para matar.

O norte-americano de 36 anos, popularizado por "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Tu" e "Tornados", deu uma resposta negativa e categórica que o deverá retirar da especulativa lista de candidatos.

"Sou texano. Um texano não deveria interpretar James Bond. A minha família e eu brincamos: posso interpretar Jimmy Bond, mas não deveria interpretar James Bond. Contratem um autêntico britânico para esse trabalho. É ele quem merece usar esse smoking", disse.

Após mais de 60 anos na posse da família Broccoli, a Amazon MGM adquiriu em fevereiro o controlo criativo da saga, uma das mais lucrativas de Hollywood, e avançou rapidamente para colocar em produção do 26.º filme.

O último filme foi "007 - Sem Tempo para Morrer", lançado em 2021, a despedida de Daniel Craig.

O cineasta Denis Villeneuve ("Dune") foi anunciado a 25 de junho como o escolhido para trazer o mais famoso espião britânico da ficção de volta ao grande ecrã após uma longa ausência. Steven Knight, criador da série "Peaky Blinders", escreverá o novo argumento.

Apesar da especulação frenética entre os fãs, não houve nenhum anúncio sobre quem será o próximo 007.

No fim de junho, fontes disseram à Variety que a Amazon e os produtores Amy Pascal e David Heyman estão interessados num ator britânico com menos de 30 anos, agora que a produção acelerou após a escolha do realizador.

O critério da idade deixa de parte outros atores que foram falados ao longo dos anos, como Aaron Taylor-Johnson (35 anos), Henry Cavill (42) e um grande favorito dos fãs, Idris Elba (52).

Segundo a reputada revista, Jacob Elordi (28), Tom Holland e Harris Dickinson (29) estão no topo de lista de preferências da Amazon.

Elordi (“Saltburn”) é australiano, mas a Variety diz que a Amazon não considera isso um obstáculo (já houve um Bond da mesma nacionalidade: George Lazenby em “007 - Ao Serviço de Sua Majestade", de 1969).

O britânico Tom Holland tem uma relação profissional com Amy Pascal por causa da saga “Homem-Aranha”, cujo quarto filme está atualmente em toda rodagem, e o compatriota Harris Dickinson (“Babygirl”) é atualmente o menos conhecido do trio, mas foi escolhido para interpretar John Lennon no quarteto de filmes sobre os Beatles que vão chegar ao cinema em 2027.

Atualmente não existem datas de produção e estreia do 26.º filme, também sem título.