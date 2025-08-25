O giganesco sucesso de animação da Netflix "Guerreiras do K-Pop" dominou as bilheteiras dos cinemas da América do Norte com um evento especial "singalong", arrecadando 18 milhões de dólares (15,38 milhões de euros, à cotação do dia), no que é a a primeira vitória da gigante do streaming nos cinemas, segundo estimativas da indústria divulgadas no domingo.

A Netflix recusa divulgar os dados de venda de bilhetes, pelo que o valor é baseado em projeções de estúdios e exibidores rivais, mas é um grande cartão de visita para o famoso serviço de streaming avesso ao cinema, cujo filme já liderou os tops de música e bateu recordes de audiência.

Lançada em junho, "KPop Demon Hunters" já é a animação original mais vista de sempre na Netflix.

A expectativa era que a versão "singalong" apenas para o fim de semana nos cinemas de cinco países atraísse legiões de fãs prontos para assistir à história de um grupo feminino de K-pop que protege o mundo dos demónios com as suas músicas — e cantassem as músicas cativantes do filme.

A Netflix anunciou que esta versão também ficaria disponível em streaming a partir da meia-noite de segunda-feira (hora de Los Angeles, oito da manhã em Portugal continental).

"Este fim de semana, uma produção de streaming feita para ver em casa está a ter um impacto a um nível que os sucessos do cinema raramente alcançam", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Já o badalado filme de terror "Hora do Desaparecimento" — que liderou as bilheterias nas últimas duas semanas — provavelmente será o vencedor oficial novamente esta semana, dada a recusa da Netflix em divulgar números oficiais.

O filme do estúdio Warner Bros. — que conta a história do misterioso desaparecimento de um grupo de crianças da mesma turma — arrecadou mais 15,6 milhões de dólares de sexta a domingo (13,33 milhões de euros), informou a Exhibitor Relations. Desta forma, passou os 100 milhões de dólares na América do Norte (115,88) e chegou aos 199,38 a nível mundial.

Em terceiro lugar ficou "Um Dia Ainda Mais Doido", da Disney, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, a aguardada sequela do filme de 2003 sobre uma troca de corpos e identidades, com 9,2 milhões de dólares (7,86 milhões de euros). O total doméstico está nos 70,4 milhões de dólares e o mundial nos 113,34.

"O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o relançamento da saga agora no Universo Cinematográfico Marvel, manteve om quarto lugar, com 5,9 milhões de dólares (5 milhões de euros).

Com um orçamento de 200 milhões de dólares (pelo menos), as receitas mundiais chegaram aos 490 milhões, aproximando-se da marca em que será para o estúdio uma desilusão e não um fracasso comercial (para começar a ser rentável, a fórmula mais aceite é que um filme precisa arrecadar 2,5 vezes do seu orçamento nas bilheteiras).

Em quinto lugar ficou a sequela de animação para toda a família da Universal "Os Mauzões 2", sobre um grupo de animais fora da lei, agora reformados e a tentar (com muita, muita força) ser bons, arrecadando mais 5,1 milhões de dólares (4,36 milhões de euros), elevando o total doméstico para os 66,1 milhões de dólares e o mundial para perto dos 150.