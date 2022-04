Uma sessão no IndieLisboa com duas médias-metragens.

De Sophie Peyrard e Anne Cutaia, "Patti Smith, Electric Poet" aborda um mito: Patti Smith já tem 74 anos, já viveu várias vidas como artista e continua a testar os limites da sua arte. Poeta, escritora, cantora, música, são inúmeras as suas facetas. E o seu cunho é sentido, mesmo que sem grande alarido. De coração punk, com apenas um êxito comercial no bolso mas muito rock’n’roll na bagagem, Smith é literalmente uma lenda viva, cheia de histórias para contar.

"Songs For Drella" é um filme-concerto de 1990, agora em versão restaurada.

Ed Lachman captou, três anos depois da morte de Andy Warhol, uma performance em palco de Lou Reed e John Cale do álbum que escreveram em conjunto e em homenagem ao seu mentor — Drella, junção de Drácula e Cinderella, era um diminutivo usado pelos que o rodeavam. As canções do álbum falam do próprio, da sua vida e da relação dos dois músicos com Warhol.

A sessão é esta sexta-feira, 29 de abril, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete a 3 de maio às 19:15, no mesmo cinema.

