Após os habituais grandes espectáculos do verão, Hollywood avança com os filmes em que aposta para a temporada dos prémios.

Um dos primeiros a estrear será "Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem", que junta os nomeados ao Óscar Margot Robbie e Colin Farrell: chega aos cinemas nacionais a 18 de setembro.

Um novo trailer foi lançado na quinta-feira do filme de romance e fantasia que ainda junta no elenco Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Phoebe Waller-Bridge e Hamish Linklater.

"Algumas portas levam-te ao teu passado. Outras levam-te ao teu futuro. E outras mudam tudo. Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois solteiros que se conhecem no casamento de um amigo comum e que, por uma reviravolta surpreendente do destino, se reencontram em 'Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem' – uma aventura divertida, fantástica e arrebatadora, na qual revivem momentos importantes do passado de cada um, revelando como chegaram onde estão no presente... e possivelmente tendo a chance de mudar os seus futuros", resume a sinoopse oficial.

Este filme foi a primeira escolha de Margot Robbie após o sucesso colossal de "Barbie" no verão de 2023 e a corrida dos Óscares que se seguiu.

Para Colin Farrell este também é o primeiro trabalho para o grande ecrã após a nomeação para o Óscar de Melhor Ator por "Os Espíritos de Inisherin" (2022), mas a seguir fez as séries "Sugar" (2024) e "The Penguin" (2024).

Este também será um reencontro do ator irlandês com o realizador Kogonada após o aclamadíssimo "A Vida Depois de Yang" (2021).

No currículo do japonês estão outros trabalhos com muito elogios: o filme "Columbus" (2017) e a série da Apple "Pachinko" (2022).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

