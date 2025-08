Maria de Medeiros está de volta ao grande ecrã em "A Quinta", longa-metragem que se estreou na passada semana nas salas de cinema em Portugal. No filme de Avelina Prat, que se desenrola entre Portugal e Espanha, a atriz portuguesa interpreta Amália, uma mulher com uma história repleta de segredos, numa narrativa que explora a identidade, o mistério e a amizade entre os povos ibéricos.

Em conversa com o SAPO Mag, Maria de Medeiros aprofunda-se na essência do filme "A Quinta", explorando a tranquilidade e o mistério que permeiam a sua trama, revela detalhes do trabalho com a realizadora Avelina Prat e reflete sobre o impacto e o sucesso surpreendente que o filme tem alcançado em Espanha.

SAPO Mag: Como é que foi entrar neste projeto? Quando é que este projeto lhe foi apresentado pela primeira vez?

Maria de Medeiros: Tive a oportunidade de fazer vários filmes em Espanha e tenho uma relação não só profissional, mas também pessoal com o país porque tenho duas filhas espanholas. Interessou-me muito este projecto, que trata e celebra, de alguma forma, a amizade entre as nossas culturas, porque aborda questões muito interessantes e complexas, nomeadamente a identidade.

Há uma personagem, que é a personagem masculina, que é espanhol, mas que está numa crise de identidade muito forte. Não vou explicar mais para não dar spoilers, mas essa crise leva-o a deixar toda a sua vida em Espanha para trás e a vir para Portugal. Ou seja, há uma grande componente de mistério. E aí acaba por encontrar refúgio numa quinta portuguesa, que é propriedade de uma senhora chamada Amália, a personagem que eu interpreto. Ela própria tem muita história, muitos segredos. Essas duas personagens vão, de alguma forma, revelando-se uma à outra, mas pouco a pouco, também através de muitas histórias, de muitos silêncios.

Maria de Medeiros

É um filme, ao mesmo tempo, muito tranquilo, mas com uma trama forte, que seguimos com muito interesse, porque tem muito mistério. Vamos descobrindo coisas sobre um e sobre o outro. Acho que foi esse o fenómeno que realmente aconteceu em Espanha: sendo um filme tranquilo, próximo da natureza, onde as personagens falam calmamente umas com as outras, acabou por ser um dos filmes que teve mais sucesso no box office.

E chegou a estar no número dois do box office em Espanha, esteve várias semanas no top 5, portanto, foi algo bastante fenomenal, não é? Como é que um filme tão poético, tão tranquilo, conseguiu tocar tão profundamente o público?

Talvez porque vivemos num mundo cada vez mais agitado e conflituoso, este filme surge como um refúgio... um escape para nos tranquilizarmos e para percebermos que existem outras realidades, outras formas de estar e de ver o mundo?

Exatamente. Acho que o público espanhol agradeceu não ter uma narrativa completamente histérica e frenética, onde, no fundo, se perde o conteúdo a favor de uma forma que é, enfim, histérica e desenfreada. Aqui, as pessoas agradecem ver verdadeiras personagens que são como nós, que são pessoas.

E como é que foi o trabalho de construção da personagem, o processo criativo de criar esta personagem?

O processo foi, de alguma forma, respeitar o mistério das personagens, não é? E também respeitar a graça, porque uma das características do filme — e do trabalho da Avelina Prat, que é a realizadora, sendo este o segundo filme dela — é que ela tem uma linguagem muito própria e muita graça, muito sentido de humor. Mas é um humor assim, pacato, que se revela pouco a pouco, quando menos esperamos, quando estamos a rir ou a sorrir. E isso foi algo que acho que todos os atores tentámos respeitar e seguir, porque é realmente um dos encantos do filme.

Maria de Medeiros

As gravações também devem ter sido incríveis, tendo acontecido tanto em Portugal como em Espanha. Como foi a experiência de filmar entre os dois países, em locais como Ponte de Lima?

Eu gravei a parte portuguesa. Ponte de Lima é um dos lugares mais maravilhosos que eu conheço, portanto, adorei estar lá. A quinta foi muito bem escolhida. A Avelina é arquitecta também de formação, por isso escolheu realmente espaços muito, muito bonitos.

Para mim, foi uma delícia e, de alguma forma, acho que esse prazer pela natureza e pela paisagem do Minho também encanta as pessoas.

E durante as gravações, houve tempo para explorar as regiões? Algum tempo livre ou foi tudo muito intenso?

Bom, muito tempo livre não, mas eu sempre gostei muito dessa região e toda a minha família sempre teve uma ligação forte ao Minho, por isso foi muito bom voltar lá. O que também foi muito divertido é que, claro, muitas vezes nós aqui em Portugal não temos consciência de como a Espanha é diversificada e variada. Por exemplo, grande parte da equipa — a Avelina é de Valência, grande parte da equipa era de Barcelona — portanto, estivemos o tempo todo a divertir-nos justamente entre as várias línguas. Porque eles falam catalão, ou valenciano, que é muito próximo do catalão, e estava-se constantemente a dizer “assim” em português, “assim” em valenciano, “assim” em castelhano. É muito bonito essa nossa comunicação e a facilidade de comunicação entre todos estes povos da Península Ibérica.

Maria de Medeiros

E na forma de trabalhar entre Portugal e Espanha, sente muitas diferenças em termos de equipas, de trabalho, ou na verdade os processos são muito semelhantes?

Eu diria que é muito semelhante. Acho que a linguagem do cinema, enquanto se faz, é um pouco como a música... é internacional. Em Portugal, sempre tivemos equipas técnicas fantásticas. Portanto, havia uma enorme fluidez e nenhuma diferença entre as pessoas da equipa portuguesa ou espanhola.

Estas parcerias entre Portugal e Espanha têm dado frutos, tanto no cinema como nas séries. Especialmente nas séries - o mercado espanhol cresceu imenso nos últimos 10 anos, com a entrada da Netflix. Estas parcerias podem também ajudar o mercado português e as produções nacionais a chegarem a públicos mais vastos no mundo?

Maria de Medeiros

Sim, seria bom, claro que sim. E eu, na verdade, sempre senti interesse e curiosidade em Espanha pelo que se faz em Portugal, não só no cinema, mas também na literatura e na música. Por isso, é interessante conhecermo-nos melhor uns aos outros.

A Maria já tem um grande, grande currículo de trabalhos e de filmes. Como é partir para um novo projeto? Como é tomar a decisão de abraçar um novo projeto? O que pesa nesse momento?

Eu acho que a intuição funciona muito. A gente sente: 'Aqui posso... posso trazer alguma coisa'. E, de facto, como tenho muita história com Espanha e com a Catalunha, senti-me muito cómoda, confortável justamente nesta encruzilhada de culturas.

Devo dizer que, por exemplo, agora estou de novo a filmar em Portugal, estou a fazer o filme do Luís Galvão Teles e já não estou no Minho, mas no Douro. Para mim, é sempre uma alegria voltar a filmar aqui.

Esta pergunta pode parecer um pouco cliché, mas o que é que ainda lhe falta fazer? Que papéis ou desafios gostaria de abraçar enquanto atriz? Os novos desafios são infinitos, claro, mas o que sente que ainda gostaria de explorar na sua carreira?

Eu nunca penso assim, porque a minha vida tem sido feita de surpresas. Por isso, continuo atenta às surpresas que ainda se irão apresentar, espero.