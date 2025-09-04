Com "A Odisseia" e um novo filme do "Homem-Aranha", o próximo verão parece estar condenado a ser o de Tom Holland — e a estrela famosa pela sua efervescência e juventude mal consegue conter o seu entusiasmo.

O primeiro filme será a adaptação épica de "A Odisseia", de Christopher Nolan, com estreia prevista para meados de julho.

Holland interpreta Telémaco, o filho do herói da saga, Odisseu (ou Ulisses na mitologia romana), e uma personagem-chave da saga da Antiga Grécia.

"O argumento é o melhor que já li", disse Holland à agência France-Presse (AFP), tendo concluído recentemente as filmagens em locais em redor do Mediterrâneo.

O filme é o que se segue a "Oppenheimer", de Nolan, vencedor de sete Óscares, e conta novamente com um elenco de primeira linha, incluindo Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron — e Zendaya, a noiva de Holland.

"O Chris [Nolan] é um verdadeiro colaborador. Sabe o que quer... mas não é um ambiente onde não se possa lançar ideias ou construir personagens de determinadas formas", entusiasma-se.

Os dois britânicos nunca tinham trabalhado juntos, mas têm muito em comum. Nolan realizou a trilogia Batman "O Cavaleiro das Trevas". Estão, ao lado dos filmes "Homem-Aranha" de Holland, entre os mais bem-sucedidos e adorados do género de super-heróis.

Poucos dias antes de Holland falar com a AFP, circularam fotografias suas a filmar uma sequência de ação para "Spider-Man: Brand New Day" em Glasgow, com a cidade escocesa a representar Nova Iorque.

Para o ator, vestir o fato do super-herói no seu sétimo filme da Marvel ainda "parece a primeira vez".

"Ontem, estava em cima de um tanque a conduzir pela rua principal de Glasgow, perante milhares de fãs, e foi incrível", conta.

"Foi tão incrível, emocionante e estimulante, e senti-me renovado."

O filme deverá estrear no final de julho, apenas duas semanas depois de "A Odisseia".

Tecnologia "tóxica"

A versão de Holland de Peter Parker — também conhecido como Homem-Aranha — sempre se destacou das versões anteriores pela sua energia especialmente lúdica e jovial.

Estas qualidades são também centrais para "Never Stop Playing", uma nova campanha e curta-metragem liderada por Holland para o grupo LEGO, que alerta para o facto de as crianças de hoje se sentem pressionadas para crescer demasiado depressa.

"Com ecrãs, telemóveis, iPads, Instagram e todos esses tipos de tecnologia tóxica, foi muito bom fazer parte de algo que é um produto tangível", diz Holland.

Com 29 anos, nota que a sua geração tem sorte por ter crescido no início das redes sociais, quando a tecnologia era menos difundida e destrutiva do que é agora.

"Acho que isso coloca os jovens sob uma certa pressão, para talvez não serem necessariamente eles próprios, mas para serem versões de si mesmos que a Internet quer que sejam", diz.

"Quando os meus colegas tiverem filhos, compreenderemos os perigos das redes sociais e de crianças a viver sob os holofotes."

Zendaya

O noivado de Holland com Zendaya, a colega de "Homem-Aranha", fez manchetes globais no início deste ano, depois de ter sido vista a usar um enorme e brilhante anel de noivado enorme nos Globos de Ouro.

Quanto ao tema dos filhos, "ainda não embarquei nessa parte da minha vida", diz Holland.

"Mas estar atento ao acesso que os jovens têm à Internet é muito importante. Vou certamente comprar-lhes LEGO antes de comprar um telemóvel", destaca.

Por enquanto, Holland está entusiasmado por continuar a imbuir o seu Homem-Aranha com aquele vigor juvenil, que "é realmente quem eu sou — é como uma versão melhorada de mim mesmo".

"É muito importante nunca perder esta vontade de brincar", defende.

À medida que Holland envelhece e se torna mais famoso, "tornei-me um pouco mais introvertido e, por vezes, a desejar por um pouco mais de vida privada", reflete.

"Mas acho que a criança dentro de mim estará sempre lá."