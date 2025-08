Jonathan Kaplan, realizador de televisão e cinema conhecido por filmes como "Os Acusados" ou "Mulheres de Armas" e nomeado cinco vezes aos Emmys por "Serviço de Urgência", morreu na passada sexta-feira, dia 1 de agosto, em Los Angeles. O cineasta tinha 77 anos.

A notícia foi confirmada no início desta semana pela sua filha, Molly, que acrescentou que o pai lutava contra um cancro no fígado.

Nascido em Paris, filho do compositor de bandas sonoras Sol Kaplan e da atriz Frances Heflin, Jonathan Kaplan, ainda em criança, mudou-se para Los Angeles e depois para Nova Iorque. A sua ligação ao mundo da representação começou ainda na infância, nos palcos.

Já em adolescente, Jonathan Kaplan estudou Cinema na Universidade de Nova Iorque, onde teve Martin Scorsese como professor, que o recomendou ao produtor Roger Corman e com quem trabalhou em "Night Call Nurses".

Em 1967, o realizador apresentou a curta-metragem “Stanley”, que lhe valeu os seus primeiros prémios. Já nos anos 1970, o cineasta trabalhou em filmes como “The Student Teachers”, “The Slam”, “Truck Turner”, “White Line Fever” e “Over The Edge”.

Na década seguinte, o realizador focou-se em telefilmes e videoclipes, tendo trabalhado com artistas o Barbra Streisand, John Mellencamp e Rod Stewart. Em 1998, Kaplan regressou ao grande ecrã com "Os Acusados", filme que valeu o Óscar de Melhor Atriz a Jodie Foster. No ano seguinte, estreou "Immediate Family", com James Woods e Glenn Close, seguindo-se "Love Field", que valeu ao realizador uma nomeação aos Óscares.

Em 1999, Jonathan Kaplan lançou a sua última longa-metragem, "Brokedown Palace", focando-se depois nos trabalhos para televisão, como "Lei & Ordem: Unidade Especial". Mas foi com "Serviço de Urgência" que se destacou no pequeno ecrã, tendo realizado mais de 50 episódios da popular série hospitalar.

Entre 1997 e 2005, o realizador conquistou cinco nomeações aos Emmys.