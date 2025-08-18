"Deixa uma obra extraordinária que continuará a comover e a inspirar as pessoas durante anos", refere um comunicado da família, citado pelo jornal norte-americano New York Times.

Terence Stamp desempenhou diferentes trabalhos em Londres, de onde era natural, até obter uma bolsa para estudar na Academia de Arte Dramática Webber Douglas.

O seu primeiro grande papel no cinema foi, em 1962, no filme "Billy Budd", que lhe valeu a nomeação ao Óscar de Melhor Ator Secundário.

Terence Stamp créditos: AFP

Durante a década de 1960, o ator protagonizou diversos clássicos, como "Teorema", do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, e "Poor Cow", a primeira longa-metragem do britânico Ken Loach.

Stamp deu corpo à personagem de banda-desenhada general Zod no filme "Superman" (“Super-Homem”), em 1978, e na sequela "Superman II", em 1980.

Em 1994, o ator foi a transexual Bernadette em "As Aventuras de Priscilla, a Rainha do Deserto", filme de culto de Stephan Elliott.

Cinco anos depois, protagonizou "O Falcão Inglês", o oitavo filme realizado por Steven Soderbergh.