O Festival Internacional de Cinema de Toronto começa esta quinta-feira com as estrelas de Hollywood Russell Crowe, Sydney Sweeney e Daniel Craig a trazerem estreias mundiais muito aguardadas para a 50.ª edição do maior evento cinematográfico da América do Norte.

Embora não tenha o glamour histórico de Cannes ou Veneza, o TIFF supera em escala os festivais rivais e é uma plataforma de lançamento fundamental para as campanhas dos Óscares, atraindo celebridades, críticos e um público gigantesco para 11 dias de galas na passadeira vermelha.

Neste ano de aniversário, Matthew McConaughey, Paul Mescal, Angelina Jolie e Anya Taylor-Joy estarão presentes nas exibições e saraus no Canadá, enquanto os realizadores franceses Romain Gavras, Claire Denis e Arnaud Desplechin trazem um adicional toque europeu.

Entre as estreias mundiais, Russell Crowe oferece aquilo que os organizadores descrevem como uma interpretação subtil e assustadoramente carismática como o nazi Hermann Goering em julgamento no drama histórico "Nuremberg", ao lado do também vencedor de um Óscar Rami Malek.

"O inesperado desta performance é que não se espera ser desarmado por esta pessoa, que se sabe que fez coisas horríveis", disse a diretora de programação do TIFF, Robyn Citizen. "E depois, no decorrer do filme, fica-se."

Russell Crowe em "Nuremberg"

Sydney Sweeney pretende deixar a recente polémica com o seu anúncio de jeans para se tornar candidata aos Óscares com "Christy", um filme biográfico cru e corajoso da pioneira do boxe feminino norte-americana Christy Martin.

"Acho que este é o papel que fará com que as pessoas voltem a reparar na atriz que ela é", previu a Citizen.

Em mais uma história verídica comovente, Matthew McConaughey resgata crianças em idade escolar de incêndios florestais na Califórnia, no emocionante 'thriller' de ação "The Lost Bus".

Com uma estimativa de 400 mil visitantes por ano, o festival de Toronto, "prioritário" para o público, apresenta tradicionalmente produções impactantes e que agradam ao público, bem como prémios.

Este ano marca o regresso pela terceira vez ao TIFF da popular saga policial "Knives Out", da Netflix, com o ex-007 Craig de volta à investigação do mais recente assassinato em "Acorda, Defunto: Um Mistério Knives Out".

Josh Brolin interpreta um demagogo perturbador com seguidores de culto num filme que "aborda questões atuais de uma forma divertida, numa sala fechada e com um enredo clássico", diz a diretora de programação.

Invasão francesa

Vários autores franceses deverão comparecer no festival deste ano.

Matt Dillon surge em "The Fence", drama de Claire Denis sobre uma morte misteriosa num estaleiro de construção em África, enquanto Arnaud Desplechin lança a história de amor "Two Pianos", protagonizada por Charlotte Rampling.

Alice Winocour faz dupla com Angelina Jolie no drama de moda parisiense "Couture".

"Sacrifice", sátira de celebridades sobre as alterações climáticas de Romain Gavras, é protagonizada por Anya Taylor-Joy e Chris Evans como uma ecoterrorista e uma estrela de cinema em declínio, respetivamente.

Noutras secções, a seleção de comédia do festival contém alguns dos seus nomes mais famosos.

Keanu Reeves interpreta um anjo incompetente em "Good Fortune", farsa de troca de corpos do comediante Aziz Ansari, enquanto Channing Tatum interpreta um fugitivo da vida real que vive clandestinamente dentro de uma loja Toys R Us em "Roofman".

O vencedor do Óscar Brendan Fraser ("A Baleia"( interpreta um ator solitário disponível para ser contratado para funerais e casamentos em "Rental Family", passado em Tóquio.

O Bardo e o Rei

Toronto acontece logo a seguir ao pequeno, mas influente festival de Telluride, sediado nos EUA, e, como é habitual, convida uma seleção de filmes desse evento intimista para causar um impacto ainda maior na metrópole canadiana.

Entre eles, Paul Mescal interpreta um jovem William Shakespeare na adaptação literária "Hamnet", da realizadora vencedora de um Óscar Chloe Zhao — embora o foco esteja diretamente na sofrida mulher do Bardo, Agnes, interpretada pela "transcendente" Jessie Buckley, diz a diretora do festival.

O realizador Edward Berger, numa sequência de sucesso após "A Oeste Nada de Novo" e "Conclave", apresentará Colin Farrell como um jogador azarado perseguido nos casinos de Macau pela investigadora interpretada por Tilda Swinton em "Balada de um Pequeno Jogador".

E, acabado de chegar de Veneza, Guillermo del Toro traz a Toronto a sua reinterpretação de "Frankenstein".

A estrela latina do 'reggaeton' J Balvin estreia-se no cinema interpretando um polícia dos anos 80 que persegue traficantes de cocaína até aos confins da Nova Escócia em "Little Lorraine".

A cantora e compositora de "Brat", Charli xcx, tem dois novos filmes: "Sacrifice", de Gavras, e o drama de arte polaco "Erupcja".

E Baz Luhrmann vai estrear "EPiC: Elvis Presley in Concert", com cenas há muito perdidas do Rei que o realizador desenterrou durante a rodagem do seu filme biográfico "Elvis" (2022).

O TIFF decorre de quinta-feira até 14 de setembro..