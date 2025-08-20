É o maior sucesso de bilheteira do ano e o maior filme de animação alguma vez feito — mas quem mora fora da China provavelmente nunca ouviu falar de "Ne Zha 2". Isso pode estar prestes a mudar.

A A24, o estúdio independente por trás do vencedor dos Óscares "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", vai lançar uma versão dobrada em inglês nos cinemas dos EUA e Canadá na sexta-feira, com um elenco de vozes que inclui a oscarizada Michelle Yeoh.

A esperança é que uma história fantástica de dragões, demónios e imortais em guerra — enraizada na mitologia chinesa, mas reimaginada com cenas de batalha apelativas dignas de um filme da Marvel — possa ser traduzida para o público ocidental.

Numa entrevista na passadeira vermelha da estreia em Los Angeles este mês, Yeoh descreveu o filme como um "intercâmbio cultural".

"Já tinha visto 'Ne Zha 2' em chinês e, mesmo nessa altura, pensei: 'Espero que façam uma versão em inglês, porque queremos que as crianças pequenas possam ver e perceber'", disse à revista People.

Michelle Yeoh ao centro, com, da esquerda para a direita, Aleks Le, Vincent Rodriguez III, Crystal Lee e Damien Haas, elenco das vozes, na antestreia em Los Angeles de "Ne Zha 2" a 4 de agosto de 2025

O vasto filme de fantasia centra-se em Ne Zha, uma criança com poderes mágicos assustadores, que parte numa jornada para salvar o seu melhor amigo após a sua cidade natal ser atacada por dragões.

O filme já é um impressionante sucesso de bilheteira.

"Ne Zha 2" arrecadou cerca de 2,2 mil milhões de dólares em todo o mundo (1,89 mil milhões de euros, à cotação do dia) — uma fonte de grande orgulho patriótico na China, mesmo que a grande maioria dessas receitas (98,9%) tenha vindo do público doméstico.

Para contextualizar, desde a pandemia da COVID-19, apenas um outro filme ultrapassou os dois mil milhões de dólares em todo o mundo: "Avatar: O Caminho da Água" (2022).

"Este é provavelmente o filme não americano mais falado do ano", disse Paul Dergarabedian, analista de bilheteira da Comscore. "2,2 mil milhões de dólares colocam-no no panteão."

O público chinês também apontou os efeitos especiais do filme comoa prova de que a indústria cinematográfica do país está a alcançar, ou até mesmo a superar, as produções de Hollywood. Cerca de quatro mil animadores chineses trabalharam no épico de fantasia em 3D.

"Globalização do conteúdo"

"Ne Zha 2"

Ainda assim, o lançamento inicial do filme, legendado, no exterior não foi um sucesso de bilheteira. Arrecadou 20 milhões de dólares nos EUA (17,19 milhões de euros) e gerou números igualmente sólidos, mas não espetaculares, noutros mercados, como Reino Unido e Austrália. Não está anunciado um lançamento nas salas portuguesas.

O filme baseia-se no romance chinês do século XVI "A Investidura dos Deuses" (tradução literal), que se inspira fortemente em folclore e personagens milenares.

Apresenta uma variedade, às vezes desconcertante, de heróis e vilões que mudam de forma e que serão desconhecidos para espectadores sem conhecimento de histórias tradicionais chinesas ou de "Ne Zha", o primeiro filme de 2019.

Dito isso, a A24 espera que um elenco de vozes internacionais, transmitindo o humor irreverente do filme num estilo que recorda os super-heróis de Hollywood, possa ajudar a preencher a lacuna cultural.

A produção chega num momento em que o público ocidental está cada vez mais a aderir a obras com raízes em culturas asiáticas, como mostra o Top 12 de bilheteira dos EUA e Canadá no último fim de semana, com dois filmes indianos ("Coolie," "War 2") e um filme japonês ("Shin Godzilla 4K").

E a mudança foi ainda mais pronunciada nas plataformas de streaming.

O sucesso de verão "KPop Demon Hunters" está rapidamente a caminho de se tornar o filme original mais visto da Netflix de todos os tempos, e a temporada de estreia de "Squid Game" continua a ser a série de TV mais vista de todos os tempos.

"Definitivamente houve uma globalização de conteúdo, em termos de pessoas do mundo inteiro a apreciar cinema de diferentes países", destaca o analista Paul Dergarabedian.