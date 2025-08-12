Noah Centineo ser o novo Rambo, papel tornado famoso por Sylvester Stallone, no cinema. A nova longa-metragem, intitulada "John Rambo", será uma prequela do primeiro filme, o clássico "A Fúria do Herói" (1982), centrando-se no jovem protagonista durante a Guerra do Vietname, revelando o que o tornou a icónica personagem.

Segundo o site Deadline, Jalmari Helander vai realizar a longa-metragem, escrita pelos argumentistas Rory Haines e Sohrab Noshirvan.

Noah Centineo tornou-se conhecido com o seu papel em "The Foster", mas foi como Peter Kavinsky em "A Todos os Rapazes que Amei" (2018), da Netflix, que conquistou o público. O ator protagonizou ainda a série "O Recruta" e participou em filmes como "Black Adam", com Dwayne Johnson, ou "Tempo de Guerra".

John Rambo nasceu para o cinema com "First Blood / A Fúria do Herói" (1982), que se baseava num livro de David Morrell, um surpreendente sucesso de bilheteira que ajudou a definir os anos 1980.

Surgiram rapidamente duas sequelas: com "Rambo II - A Vingança do Herói" (1985), a personagem regressava ao Vietname para salvar veteranos e deixar um rasto de sangue de vingança, enquanto em "Rambo III" (1988) ia salvar o antigo comandante e acabava a ajudar o povo do Afeganistão na resistência contra a ocupação das forças da União Soviética.

A desilusão comercial do terceiro filme fez Stallone reformar a personagem até ao muito elogiado "John Rambo" (2008), onde usava as suas ainda letais competências para salvar trabalhadores de ajuda humanitária na Birmânia (Myanmar).

Em 2019, foi a vez de "Rambo - A Última Batalha", onde o veterano entrava em confronto com um dos cartéis de droga mais violentos do México para restatar a sua sobrinha adotiva, que recebeu críticas negativas e foi um fracasso de bilheteira.