O fenómeno "Guerreiras do K-Pop" fez mais uma conquista num verão dominador: tornou-se o filme da Netflix mais visto de sempre na plataforma.

Originalmente um filme da Sony para os cinemas antes de ser cedido à Netflix, a animação sobre um grupo feminino de K-pop que protege o mundo dos demónios com as suas músicas foi lançada a 20 de junho e continua a ter audiências consistentes: com mais 25,4 milhões de visualizações na semana de 18 a 24 de agosto, o total subiu para 236 milhões, segundo os dados da própria plataforma.

O valor foi suficiente para chegar ao primeiro lugar do ranking dos filmes originais em inglês mais vistos de sempre, finalmente destronando "Aviso Vermelho", a comédia de ação com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, lançada em novembro de 2021, que manteve a liderança durante mais de três anos.

Efetivamente, "Guerreiras do K-Pop" é o filme original mais visto de sempre na Netflix: o ranking dos filmes não em inglês é liderado por "Troll", com uns distantes 103 milhões.

Nos rankings da Netflix, o número de visualizações é obtido por somar as horas visualizadas e dividir pela duração do filme ou série. Como o Top 10 contabiliza os primeiros 91 dias em que está disponível no serviço, "Guerreiras do K-Pop" ainda tem quase um mês para reforçar os valores do seu primeiro lugar.

No fim de semana, um evento especial "singalong" da animação também liderou os cinemas dos EUA e Canadá, arrecadando 18 milhões de dólares (15,38 milhões de euros, à cotação do dia), no que foi a primeira vitória da gigante do streaming nos cinemas. Foiainda lançada no Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.

Esta versão também ficou disponível em streaming a partir de segunda-feira.

Eis o Top 10 atualizado dos filmes originais em inglês da Netflix:

1. "Guerreiras do K-Pop" (2025): 236 milhões de visualizações

2. "Aviso Vermelho" (2021): 230,9

3. "Bagagem de Mão" (2024): 172,1

4. "Não Olhem para Cima" (2021): 171,4

5. "O Projeto Adam" (2022): 157,6

6. "Às Cegas" (2018): 157,4

7. "De Volta à Ação" (2025): 147,2

8. "Deixar o Mundo Para Trás" (2023): 143,4

9. "The Gray Man - O Agente Oculto" (2022): 139,3

10. "A Donzela" (2024): 138 milhões