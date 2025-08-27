Foi divulgado o "teaser trailer" de "Is This Thing On?", o novo filme de Bradley Cooper atrás e à frente das câmaras.

Tal como aconteceu em "Assim Nasce Uma Estrela" (2018) e "Maestro" (2023), Cooper multiplica-se como argumentista, realizador, produtor e ator, mas desta vez num papel mais secundário: os protagonistas são o comediante Will Arnett e a vencedora do Óscar Laura Dern, apoiados por Andra Day, Sean Hayes, Amy Sedaris e Ciarán Hinds.

O argumento, escrito por Cooper com Arnett e Mark Chappell, inspira-se na vida de John Bishop, um famoso comediante britânico.

"Enquanto o casamento se desfaz silenciosamente, Alex (Arnett) enfrenta a meia-idade e um divórcio iminente, procurando um novo propósito no panorama cómico de Nova Iorque, enquanto Tess (Dern) confronta os sacrifícios que fez pela família — forçando-os a lidar com a coparentalidade, a identidade e a possibilidade de o amor assumir uma nova forma", resume a apresentação oficial.

Após "Assim Nasce Uma Estrela" e "Maestro" terem estado na corrida aos Óscares, "Is This Thing On?" é uma das apostas da Searchlight Pictures (estúdio da Disney) para a próxima edição das estatuetas douradas: após uma antestreia de prestígio no Festival de Nova Iorque a 10 de outubro, a estreia na América do Norte está marcada para a estratégica data de 19 de dezembro. Ainda está por anunciar o lançamento em Portugal.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.