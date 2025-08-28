Daniela Melchior tem um novo projeto alinhado em Hollywood, confirmou o 'site' Deadline esta quinta-feira.

Depois de "Road House" (2024), "Velocidade Furiosa X" (2023), "Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa" (2022) e "O Esquadrão Suicida" (2021), a atriz portuguesa vai entrar na sequela de "Noite Violenta", uma comédia de ação natalícia muito negra protagonizada por um mortífero David Harbour ("Stranger Things", "Viúva Negra") que foi um lançamento popular nos cinemas no outono de 2022.

Capitalizado a popularidade da série da Netflix “Ninguém Quer Isto”, Kristen Bell é o outro nome confirmado no elenco do filme, que volta a ter como realizador o norueguês Tommy Wirkola ("Hansel e Gretel: Caçadores de Bruxas" e a saga "Os Mortos-Vivos Nazis").

Não são conhecidos pormenores sobre a nova história.

"Quando uma equipa de mercenários invade a mansão de uma família rica na véspera de Natal, tornando reféns os seus membros, o grupo não está preparado para um combatente surpresa – o Pai Natal está em casa e prepara-se para mostrar que Nicolau não é santo nenhum", resumia a apresentação oficial do primeiro filme.

"Violent Night 2" será lançado nos cinemas em dezembro de 2026.

RECORDE O TRAILER.

