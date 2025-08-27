A icónica série "O Justiceiro" está prestes a dar o salto para o grande ecrã, em mais uma aposta de Hollywood na nostalgia pela década de 1980.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, após várias tentativas que não se concretizaram, existe um novo projeto para a Universal Pictures e é dos criadores da série "Cobra Kai", a muito popular e elogiada continuação de "Karate Kid" ("Momento da Verdade"), icónica saga do cinema da mesma década da série.

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg está em negociações iniciais para escrever o argumento, com o segundo e o terceiro ainda a prepararem-se para ser os realizadores do filme.

A produtora do trio também estará envolvida, tal como a de Kelly McCormick e David Leitch, ligada a filmes como "Atomic Blonde", "Deadpool", "Bullet Train" e "Profissão: Perigo"

"O Justiceiro" é uma das mais mais icónicas e populares séries mais populares do seu tempo, com quatro temporadas entre 1982 e 1986. O culto originou ainda sequelas no pequeno ecrã, telefilmes, videojogos, livros e até uma convenção conhecida por KnightCon.

O ator David Hasselhoff tornou-se conhecido ao vestir a pele de Michael Knight, agente da "Fundação para a Lei e o Governo", sempre acompanhado nas suas lutas contra o crime pelo indestrutível KITT, um poderoso automóvel com Inteligência Artificial que até "falava".

Em Portugal, "O Justiceiro" foi exibido na versão original, ainda na década de 1980, aos domingos às 19 horas, e anos depois numa dobrada em português do Brasil, que deixou expressões populares como "KITT, vem me buscar!".