"O Mapa que me Leva a Ti" estreou-se na passada semana, no dia 20 de agosto, na Amazon Prime Video. O filme protagonizado por Madelyn Cline ("Outer Banks" ou "Sei o Que Fizeste no Verão Passado") e KJ Apa, conhecido por interpretar Archie Andrews em "Riverdale", conquistou rapidamente o top do serviço de streaming.

A longa-metragem é baseada no romance homónimo de J. P. Monninger, publicado em 2017. Realizado por Lasse Hallström, "O Mapa que me Leva a Ti" foi rodado em várias cidades, incluindo Porto e Lisboa. A Estação de São Bento, a Livraria Lello ou o Terreiro do Paço ou a são alguns dos locais em destaque na longa-metragem.

A história segue Heather, uma jovem que parte numa aventura pela Europa com as suas melhores amigas antes de se instalar na vida perfeitamente planeada que delineou. Quando cruza caminhos com Jack (Apa), um jovem misterioso, a faísca imediata entre eles desencadeia uma jornada emocional que nenhum dos dois esperava.

"À medida que a ligação entre ambos se aprofunda, segredos, escolhas de vida e verdades ocultas irão pôr à prova o seu vínculo — e mudar a vida dela de formas que nunca poderia ter imaginado", destaca a Prime Video.