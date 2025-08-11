"O Meu Ano em Oxford" lidera o top diário de filmes da Netflix desde o início do mês. A longa-metragem protagonizada por Sofia Carson e Corey Mylchreest" estreou-se no dia 1 de agosto e rapidamente conquistou espectadores em todo o mundo.

Segundo o site FlixPatrol, "O Meu Ano em Oxford" conquistou o primeiro lugar do ranking em mais de 80 países. Na passada semana, de 4 a 10 de agosto, o filme somou mais de 24,6 milhões de visualizações.

A longa-metragem escrita por Allison Burnett e Melissa Osborne, e realizado por Iain Morris, é baseada no romance de Julia Whelan. "Nesta história de amor espirituosa e profunda baseada em um romance best-seller, uma estudante americana cheia de planos (Sofia Carson) se apaixona em Oxford", resume o serviço de streaming.

"Quando Anna (Sofia Carson), uma jovem norte-americana ambiciosa, parte para o Reino Unido e para a Universidade de Oxford para realizar um sonho de infância, tem a vida totalmente planeada. Até ao momento em que conhece Jamie (Corey Mylchreest), um britânico encantador e inteligente, que muda profundamente a vida de ambos", acrescenta a Netflix.

Para a protagonista, "Iain Morris criou uma das séries mais icónicas da televisão britânica, 'The Inbetweeners'". "A comédia é a sua linguagem. Era muito importante para o Marty ter o Iain como realizador, porque ele tinha a certeza absoluta da importância da comédia no ADN deste filme. Não se pode ter um romance britânico sem o icónico humor britânico. A visão do Iain deu vida a um romance comovente e arrebatador, simultaneamente enraizado no riso. Numa só cena, podes apaixonar-te, ter o coração despedaçado, chorar e rir", destaca.