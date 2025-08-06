Sofia Carson e Corey Mylchreest juntaram-se para uma experiência diferente. Os protagonistas de "O Meu Ano em Oxford" participaram num vídeo ASMR temático do filme, onde recriaram sons suaves e românticos, inspirados pela atmosfera da longa-metragem.

No vídeo, que já está a conquistar fãs nas redes sociais, os dois atores lêem poemas vitorianos usados no filme, riscam cuidadosamente uma pena sobre papel e recriam sons de chuva, tudo com o objetivo de transportar os espectadores para o ambiente nostálgico e apaixonado de Oxford.

Veja o vídeo:

"O Meu Ano em Oxford" é o mais recente sucesso da Netflix. O filme escrito por Allison Burnett e Melissa Osborne, e realizado por Iain Morris, estreou-se na passada sexta-feira, 1 de agosto, no serviço de streaming e rapidamente conquistou o primeiro lugar do top diário da plataforma.

A longa-metragem é baseada no romance de Julia Whelan, que foi adaptado do argumento original de Burnett. "Nesta história de amor espirituosa e profunda baseada em um romance best-seller, uma estudante americana cheia de planos (Sofia Carson) se apaixona em Oxford", resume o serviço de streaming.

"Quando Anna (Sofia Carson), uma jovem norte-americana ambiciosa, parte para o Reino Unido e para a Universidade de Oxford para realizar um sonho de infância, tem a vida totalmente planeada. Até ao momento em que conhece Jamie (Corey Mylchreest), um britânico encantador e inteligente, que muda profundamente a vida de ambos", acrescenta a Netflix.