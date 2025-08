Os dois filmes já tinham feito parte da seleção do festival francês de Cannes, onde a atriz Cleo Diará conquistou o prémio de melhor atriz na secção Un Certain Regard, pela interpretação na obra de Pedro Pinho.

O programa do festival inclui, ainda, o filme “Agente Secreto”, do brasileiro Kléber Mendonça Filho, a estreia mundial de “Is This Thing On?”, de Bradley Cooper, e a estreia norte-americana de “Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, entre outras novas obras como as da argentina Lucrecia Martel, da francesa Claire Denis e do sul-coreano Park Chan-wook.

Também em Nova Iorque vai estar o galego Óliver Laxe, com “Sirat”.

“O Riso e a Faca”, coprodução entre Portugal, Brasil, França e Roménia, segue a história de Sérgio, um engenheiro ambiental português que vai trabalhar numa organização não-governamental em África no projeto de uma estrada entre o deserto e a selva.

"O Riso e a Faca" é a segunda longa-metragem de ficção de Pedro Pinho, depois de "A Fábrica do Nada", também estreada em Cannes em 2017, onde recebeu o Prémio Fipresci.

“Magalhães”, do realizador filipino Lav Diaz, coproduzido pela portuguesa Rosa Filmes, teve filmagens em Portugal e em Espanha.

“Magalhães” é protagonizado pelo ator mexicano Gael García Bernal no papel do navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), que encetou a viagem de circum-navegação e morreu nas Filipinas.

No início de abril – dias antes do anúncio da programação de Cannes -, Lav Diaz afirmou às publicações Deadline e Screen Daily que “Magalhães” era um projeto no qual estava a trabalhar há vários anos e que teria cerca de nove horas de duração, mas no festival deverá ser mostrada uma versão mais curta. Em Nova Iorque, a duração prevista do filme é de 160 minutos.

O festival de Nova Iorque – que não atribui prémios - vai para a sua 63.ª edição e tem lugar de 26 de setembro a 13 de outubro.